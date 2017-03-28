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"Бесстрашная девочка" останется на Уолл-Стрит еще на год
08:38 28.03.2017 |
Власти Нью-Йорка решили не убирать бронзовую статую "Бесстрашной девочки", которую три недели назад установили напротив "Атакующего быка" на Уолл-Стрит. Ее планировалось убрать в начале апреля, но она слишком понравилась туристам и жителям города. Как сообщает Би-Би-си, теперь статуя останется на месте как минимум до следующего февраля.
О решении оставить изваяние на нынешнем месте объявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Статуя девочки, установленная на 8 марта как символ женского равноправия, "очень много значит для жителей Нью-Йорка", сказал мэр.
Скульптура символизирует "борьбу со страхом, борьбу с превосходящей силой и способность найти в себе силы сделать то, что нужно сделать", отметил мэр. "Она дает нам всем вдохновение в тот момент, когда это необходимо", - добавил де Блазио.
Статуя, созданная художницей Кирстен Визбал из Уругвая, была установлена на Уолл-Стрит по заказу компании State Street Global Advisors. В компании говорят, что она должна "символизировать будущее" в котором не нарушаются права женщин.
"Атакующий бык" - 3200-килограммовая бронзовая статуя, созданная американским скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Это один из самых популярных символов Нью-Йорка и Уолл-Стрит. Установленная в 1987 статуя призвана символизировать силу, напор и процветание.
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