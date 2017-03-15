Рынок смарт-часов изобилует всевозможными китайскими предложениями откровенно бюджетного характера и гаджетами в ценовом диапазоне от $150 до $400. Что касается премиального сегмента, то здесь носимой электронике пока не удаётся потеснить с позиций классические наручные часы, в основе которых лежат порой шедевральные по сложности исполнения мануфактурные механизмы. Одной из немногих швейцарских часовых компаний, заинтересованных в продвижении носимых устройств класса «люкс», которых выделяло бы элегантное исполнение с легко узнаваемой фирменной стилистикой, является TAG Heuer. Объёмы продаж первого поколения «умной» продукции - модели Tag Heuer Connected - продемонстрировали успешность концепции «роскошных гаджетов в виде часов». Теперь доказывать перспективность выбранной стратегии возьмутся TAG Heuer Connected Modular 45.

Несколько часов назад руководитель TAG Heuer поделился с общественностью подробностями о совершённой его компанией мини-революции в отрасли - создании уникальных смарт-часов с внушительным модульным потенциалом. Во время презентации генеральный директор TAG Heuer Жан-Клод Бивер (Jean-Claude Biver) неоднократно акцентировал внимание на ключевой особенности новинки. По мнению господина Бивера, именно решение сделать TAG Heuer Connected Modular 45 модульными, коими также в ассортименте производителя значатся и часы с турбийоном TAG Heuer 02T Tourbillon стоимостью от $17 тыс., делает их продукцию уникальной и даже обещает подкорректировать курс развития отрасли в целом.





Что такое модульность в понимании TAG Heuer, которой предрекает глобальное будущее Жан-Клод Бивер, обещая, что все часы в мире в конечном итоге получат именно такое исполнение? На примере TAG Heuer Connected Modular 45 это означает, что владелец гаджета может непринуждённо отстегнуть ремень/браслет без задействования специального инструмента и даже провести быструю замену съёмных «ушек» корпуса на другие. Сами же часы (речь идёт о корпусе с механизмом или электронной начинкой) теперь представляют собой отдельную съёмную конструкцию округлой формы, которая становится полноценным изделием лишь в собранном виде.

Благодаря пресловутой модульности на замену головной составляющей из комплекта TAG Heuer 02T Tourbillon на базовые компоненты смарт-устройства TAG Heuer Connected Modular 45 уйдёт всего несколько секунд. Это позволит менять облик гаджета за счёт использования сторонних аксессуаров и более привлекательных элементов конструкции, коими могут оказаться, скажем, уже позолоченные или усыпанные бриллиантами «ушки» корпуса.

Сам же модуль TAG Heuer Connected Modular 45 представляет собой корпус с диагональю 45 мм. На его лицевой стороне разместился вращающийся безель и круглый AMOLED-дисплей на 1,39 дюйма с разрешением 400 × 400 пикселей, прикрытый сапфировым стеклом толщиной 2,5 мм. На правом торце заметна одна единственная кнопка в виде привычной заводной головки. Внутри смарт-часов можно найти процессор Intel Atom Z34XX, 1 Гбайт оперативной памяти, встроенный флеш-накопитель ёмкостью 4 Гбайт, модуль Wi-Fi для выхода в Сеть, GPS и NFC-чип. Управление реализовано посредством операционной системы Android Wear 2.0, которая упростит процедуру покупки за счёт бесконтактной оплаты через платёжную систему Android Pay. Полного заряда аккумуляторной батареи хватит примерно на 30 часов активного взаимодействия с часами.

Стоит заранее предупредить, что TAG Heuer Connected Modular 45 - это не дайверский гаджет, а потому о погружениях с аквалангом вместе с часами на запястье лучше позабыть сразу. Водонепроницаемость здесь соответствует классификации WR50, что свидетельствует о влагозащите при мытье рук и аккуратном купании без ныряния.

В паре к TAG Heuer Connected Modular 45 предлагается огромное количество аксессуаров: резиновые ремни всех цветов и оттенков, строгие кожаные ремешки, браслеты из материалов на любой вкус и бюджет, в числе которых можно обнаружить титан, керамику и драгоценные металлы.

Цена доступных для заказа с сегодняшнего дня часов TAG Heuer Connected Modular 45 стартует с отметки $1650 за базовую версию. Аксессуары с золотым покрытием и эксклюзивные комплектующие легко удвоят или даже утроят первоначальную стоимость смарт-устройства.