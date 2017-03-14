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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Топ-14 самых дорогих небоскребов за последние 20 лет

10:52 14.03.2017 |

Всякая всячина

За несколько последних десятилетий высота небоскребов, а, соответственно, и их стоимость, постоянно росли. В этом рейтинге собраны самые дорогие небоскребы, построенные за последние 20 лет, высота которых превышает 150 метров.

Небоскреб «Антилия»

 

Стоимость: $1 млрд

«Антилия» - 27-этажное здание, некоторые из этажей которого разделены большим пространством. Общая высота здания - 173 м.

Это жилое здание возведено в Мумбаи для индийского бизнесмена Мукеша Амбани и имеет площадь около 37 000 м², что делает его самым большим частным жилым домом в мире.

Небоскрёб обслуживают 600 человек постоянного персонала.

Здание спроектировано так, чтобы выдержать землетрясение в 8 баллов по шкале Рихтера.

На 27 этажах «Антилии» (некоторые разделены большим пространством, так как общая высота башни позволяла бы вместить 60 этажей) расположились гараж на 160 автомобилей, личный автосервис, висячие сады, тренажёрный зал и небольшой театр, бассейн, бальный зал, три вертолётные площадки и собственно резиденция семьи Амбани.

Небоскреб «Kingdom Centre»

 
Стоимость: $1.5 млрд

Это 99-этажный небоскрёб, находящийся в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

Строительство началось в 1999 году, закончилось - в 2002 году. В том же году оно получила приз «Emporis Skyscraper Award», за великолепный дизайн и функциональность.

В небоскрёбе размещены магазины, обсерватория на высоте 297 метров, апартаменты, офисы, отель Four Seasons и даже мечеть.

Архитектурный проект разработан американской компанией Ellerbe Becket.Kingdom Centre является штаб-квартирой компании, принадлежащей саудовскому принцу (Kingdom Holding Company.

В 2002 году Kingdom Centre стал лауреатом премии Emporis в номинации «Лучший дизайн небоскреба в мире».

Небоскреб «Бурдж-Халифа»

 
Стоимость: $1.5 млрд

«Бурдж-Халифа» - небоскрёб высотой 828 метров в Дубае, самое высокое сооружение в мире. Форма здания напоминает сталагмит.

Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов - Дубае.

Здание планировали открыть 9 сентября 2009 года одновременно с открытием Дубайского метрополитена, но открытие перенесли на январь 2010 года по причинам сокращения финансирования со стороны застройщика.

«Дубайская башня» проектировалась как «город в городе» - с собственными газонами, бульварами и парками.

«Бурдж-Халифа» изначально планировался как самое высокое здание в мире. Когда небоскрёб ещё строился, его проектная высота держалась в тайне.

Это было сделано на тот случай, если где-то будет спроектирован небоскрёб большей высоты - тогда в проект дубайской башни могли бы внести корректировки.

Штаб-квартира ЕЦБ во Франкфурте

 
Стоимость: $1.25 млрд

Штаб-квартира Европейского центрального банка - офисный небоскрёб в городе Франкфурт-на-Майне, Германия.

Штаб-квартира Европейского центрального банка с 2015 года.

Комплекс представляет собой два здания, высотой примерно 184 и 165 метров (без шпилей и антенн), соединённых четырьмя атриумами на 3-м, 15-м, 27-м и 38-м этажах .

В северном корпусе 45 надземных этажей, в южном - 43. Полная площадь помещений здания - 185 000 м² .

В здании функционируют 18 лифтов, работают около 2300 сотрудников.

Небоскреб Shard

 
Стоимость: $1.5 млрд

Shard - небоскрёб в Лондоне (310 м, 87 этажей), возведён на месте Southwark Towers, 25-этажного офисного центра, построенного в 1975 году.

30 марта 2012 года здание достигло своей верхней отметки в 310 метров, став самым высоким зданием не только в Лондоне, но и в Европе.

Церемония открытия состоялась 5 июля 2012 года.

Форма здания была разработана в виде нерегулярной пирамиды, облицованной стеклом.

Небоскрёб включает в себя 72 этажа с офисами, квартирами, палисадниками и техническими помещениями: итальянский архитектор Ренцо Пиано называет своё творение «вертикальным городом».

На последнем этаже здания расположены высочайшие в Великобритании смотровая площадка и галерея.

Небоскреб «Тайбэй 101»

 
Стоимость: $1.8 млрд

Тайбэй 101 - небоскрёб, расположенный в столице Тайваня - Тайбэе. Этажность небоскрёба составляет 101 этаж, высота - 509,2 м, вместе со шпилем. На нижних этажах находятся торговые центры, на верхних расположены офисы.

Строительство небоскрёба началось в 1999 году. Официальное открытие состоялось 17 ноября 2003 года, в эксплуатацию здание было введено 31 декабря2003 года.

В этом небоскрёбе находятся самые быстрые лифты в мире, поднимающиеся со скоростью 60,6 км/ч. С пятого этажа до обзорной площадки на 89-м можно доехать за 39 секунд.

Здание из стекла, стали и алюминия поддерживают 380 бетонных опор, каждая из которых уходит в землю на 80 м. Опасность обрушения при урагане или землетрясении снижает огромный 660-тонный шар-маятник, помещённый между 87 и 91 этажами.

По словам разработчиков, башня сможет выдержать землетрясение такой силы, какое бывает в этой местности раз в 2500 лет

Небоскреб Palazzo Casino

 
Стоимость: $2.05 млрд

Отель Palazzo - самое высокое здание в Лас-Вегасе после недостроенного Fontainebleau Resort Las Vegas.

Кроме гостиничных номеров, в нем есть казино, торговый центр, кинотеатр и парковка.

Здание было построено в 2004-2007 годах по проекту компании HKS.

В нем 53 наземных и 4 подземных этажа. В Palazzo самые просторные номера в городе, на каждый приходится в среднем 67 м².

Это также самое большое здание в США, которому был присужден сертификат LEED

Небоскреб «Princess Tower»

 
Стоимость: $2.17 млрд

Princess Tower - жилой небоскрёб, расположенный в Дубае в районе Дубай Марина, ОАЭ.

Высота здания составляет 414 м, при 101 этаже - это второе по высоте жилое здание в мире.

Также этот небоскрёб является 2-м по высоте в городе, 15-м по высоте в Азии и 21-м по высоте в мире.

В здании расположено 763 квартиры и 957 машино-мест на подземной парковке. Восемь этажей отведено под розничную торговлю.

Строительство было завершено в 2012 году.

Небоскреб «Venetian»

 
Стоимость: $2.4 млрд

The Venetian - 39-этажный небоскрёб высотой 225 метров, второе по высоте здание Макао.

Отель построен в 2007 году в игровой зоне Котай в стиле постмодернизма, стоимость проекта составила 2,4 млрд долларов (на момент открытия являлся крупнейшим казино и третьим по площади помещений зданием в мире, ныне - 7-й в этом списке, а также 23-й в списке крупнейших гостиниц мира).

Девелопером является американская компания Las Vegas Sands, принадлежащая миллиардеру Шелдону Адельсону.

Комплекс включает в свой состав одно из крупнейших в мире казино, 3 000 гостиничных номеров, спортивно-развлекательную арену CotaiArena на 15 тыс. зрителей, центр выставок и конференций, 350 магазинов, 30 ресторанов.

На территории комплекса расположены венецианские достопримечательности: колокольня и каналы, по которым плавают гондолы.

Всемирный торговый центр-1

 
Стоимость: $3.8 млрд

Всемирный торговый центр-1 - это центральное здание в новом комплексе Всемирного торгового центра в нижнем Манхэттене (город Нью-Йорк, США).

Здание расположено в северо-западном углу участка площадью 65 000 квадратных метров, на котором располагался разрушенный 11 сентября 2001 года предыдущий комплекс зданий Всемирного торгового центра, включая известные башни-близнецы.

Проектная высота здания равна 541 метр (417 метров до крыши). Работы по строительству здания начались 27 апреля 2006 года. 19 декабря 2006 года были установлены первые стальные колонны в основание здания.

Строительство Башни Свободы завершилось 10 мая 2013 года установкой металлического 124-метрового шпиля весом в 758 тонн. 541-метровое здание стало самым высоким в США.

Небоскреб «Cosmopolitan»

 
Стоимость: $3.9 млрд

Небоскреб был построен в 2010 году. Здесь расположены казино, магазины, рестораны, театр, спортзал, а также спа-салоны и зоны отдыха.

Небоскреб Wynn

 
Стоимость: $4.1 млрд

Это отель-казино, расположенный на бульваре Лас-Вегас-Стрип, в Лас-Вегасе, штат Невада, США, и названный в честь миллиардера и известного деятеля игорной индустрии Стива Винна.

Wynn Las Vegas - флагман его компании Wynn Resorts Limited. В гостинице - 2716 номеров, площадью от 58 м² до 650 м², казино площадью 10200 м², конференц-центр (20700 м²) и разнообразные магазины (7000 м²).

60-этажный гостиничный корпус Wynn Las Vegas - одно из самых высоких зданий Лас-Вегаса.

Небоскреб Marina Bay Sands Resort

 
Стоимость: $5.7 млрд

Marina Bay Sands - гостиница и казино на берегу Marina Bay в Центральном регионе Сингапура.

Построено корпорацией Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd., заказчик - группа Las Vegas Sands.

Комплекс включает три 55-этажные башни высотой 200 метров, на которых расположена большая терраса в виде гондолы в которой находятся бассейн и сад площадью 12,4 тыс. кв. метров.

В гостинице есть 2561 гостиничный номер, выставочный центр, музей, два больших театра, семь ресторанов, два ледовых катка.

Гостиница была разработана архитектором Моше Сафди, который, по его словам, при постройке вдохновился колодой карт. Дизайн гостиницы одобрен мастерами фэн-шуй.

Небоскреб Abraj Al Bait

 
Стоимость: $15 млрд

Абрадж аль-Бейт - комплекс высотных зданий, построенный в Мекке, Саудовская Аравия.

Это самое большое (но не самое высокое) сооружение в мире по массе, также это самое высокое сооружение в Саудовской Аравии и третье в мире после Бурдж-Халифа и Шанхайской башни, превосходя вместе с Бурдж-Халифа в мусульманском мире башни Петронас (Куала-Лумпур, Малайзия), которые удерживали титул самого высокого сооружения в мире между 1998 и 2003 годами; самая высокая гостиница в мире; занимает 3-ю строчку в списке крупнейших зданий и сооружений мира (по площади помещений).
По материалам: Вести Экономика
 

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13.03 Вой­на под До­нец­ком. За­чем тер­ро­ри­сты уни­что­жа­ют Ав­де­ев­ку

13.03 В по­след­ние дни раз­го­во­ры о "на­цио­на­ли­за­ции иму­ще­ства Ах­ме­то­ва в Л/ДНР за­тих­ли

13.03 Вы­ход­ные в АТО. "Гибриды" на­ча­ли при­ме­нять но­вые ар­тил­ле­рий­ские "пируэты"

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16:09 В Же­не­ве де­бю­ти­ро­вал пред­вест­ник се­ми­мест­но­го крос­со­ве­ра SsangYong

14:01 Гиб­кий смарт­фон Samsung по­явит­ся на рын­ке не ра­нее 2018 го­да

12:38 Toyota при­вез­ла в Же­не­ву трех­ко­лес­ный кон­цепт i-TRIL

10:32 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

09:30 Ки­тай­цы по­ка­за­ли ги­брид­ный су­пер­кар с ше­стью мо­то­ра­ми

13.03 ФБР рас­сле­ду­ет та­ин­ствен­ное по­хи­ще­ние физи­че­ских бит­кой­нов

13.03 В Юж­ной Ко­рее со­здан пла­стик для гиб­ких смарт­фо­нов

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

13.03 Со­зда­тель Lamborghini Diablo сде­лал для ин­дий­цев сред­не­мо­тор­ный спорт­кар

13.03 "Умную" курт­ку от Google и Levi’s оце­ни­ли в $350

13.03 На мо­тор­шоу в Же­не­ве ком­па­ния McLaren Automotive пред­ста­ви­ла су­пер­кар с ин­дек­сом 720S, ко­то­рый при­шел на сме­ну мо­де­ли 650S

10.03 Microsoft ста­ла раз­ме­щать ре­кла­му не­по­сред­ствен­но в про­вод­ни­ке Windows 10

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

10.03 На Же­нев­ском ав­то­шоу со­сто­я­лась пре­мье­ра ре­стай­лин­го­вой вер­сии Nissan Qashqai

10.03 Элек­тро­кар Renault Zoe пре­вра­ти­ли в пол­но­при­вод­ный хот-хэтч

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10:32 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

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