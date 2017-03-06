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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Названы города мира с самой дорогой элитной недвижимостью
13:31 06.03.2017 |
Аналитики Knight Frank в рамках подготовки Wealth Report 2017 исследовали цены на элитную недвижимость в 20 ведущих городах мира и рассчитали, сколько квадратных метров можно купить в каждом из них на $1 млн.
Исследование Knight Frank показало, что в мировых мегаполисах стоимость элитного жилья отличается в разы, пишет Daily Mail.
В Кейптауне, который замыкает двадцатку на миллион можно купить элитное жилье площадью в 209 кв. А в Монако, которое лидирует в списке, на эти же деньги можно приобрести всего 17 кв.м. Лондон же, которой еще недавно мог похвастать одними из самых высоких цен, сдал свои позиции и оказался за пределами тройки лидеров - четвертое место и 30 «квадратов».
В самых популярных и престижных районах Парижа, Сиднея и Лос-Анджелеса на $1 млн удастся приобрести 55,59 и 61 кв.м, соответственно. Это восьмое, десятое и одиннадцатое места рейтинга. А вот «элитка» Дубая порадовала своей доступностью - 162 кв. м и 18 место.
|Города
|кол-во кв.м за $1 млн
|1
|Монако
|17
|2
|Гонконг
|20
|3
|Нью-Йорк
|26
|4
|Лондон
|30
|5
|Женева
|42
|6
|Сингапур
|43
|7
|Шанхай
|46
|8
|Париж
|55
|9
|Пекин
|58
|10
|Сидней
|59
|11
|Лос-Анджелес
|61
|12
|Майами
|79
|13
|Берлин
|87
|14
|Токио
|91
|15
|Мумбаи
|99
|16
|Стамбул
|102
|17
|Мельбурн
|110
|18
|Дубай
|162
|19
|Сан-Паулу
|176
|20
|Кейптаун
|209
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