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Крупнейшую парусную яхту в мире арестовали в Гибралтаре
07:53 20.02.2017 |
Крупнейшую в мире частную парусную яхту Sailing Yacht A, построенную для российского миллиардера Андрея Мельниченко, арестовали в Гибралтаре во время первого же испытательного плавания. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщает специализированное издание Yacht Harbour. Арест произошел из-за исков представителей верфи компании Nobiskrug, не получившей в установленные сроки выплату размером более 15 миллионов евро.
В компании Valla Yachts Limited, выступившей заказчиком яхты, выразили свое недоумение шагом Nobiskrug. "В реализации проекта такого масштаба всегда имеются открытые вопросы", - заявил представитель компании, подчеркнув, что выплаты являлись предметом ведущихся переговоров. Яхта должна была быть передана Мельниченко в конце весны 2017 года.
Длина Sailing Yacht A - 143 метра, ширина - 25 метров, высота мачт - около 100 метров. Яхта построена на кильской верфи компании Nobiskrug. Предполагаемая стоимость судна составляет около 400 млн евро. Яхта покинула Киль 5 февраля и отправилась на юг Испании для ходовых испытаний и доработки.
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