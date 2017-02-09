Биржевая стоимость малоизвестной американской компании неожиданно взлетела почти вдвое из-за трейдеров, которые по ошибке бросились скупать ее ценные бумаги, думая, что приобретают акции интернет-мессенджера Snapchat.

Компания Snap Inc, владелец популярного сервиса мгновенных сообщений, на прошлой неделе объявила, что выходит на фондовый рынок, где планирует привлечь около 3 млрд долларов за счет продажи акций. Дата начала IPO пока не определена.

Как отмечает Би-Би-си, несмотря на то, что 2016 год Snap Inc завершила с убытком, некоторые инвесторы полагают, что у "Снэпчата" большие перспективы и он даже может составить конкуренцию "Фейсбуку".

Появление на бирже акций компании с названием Snap Interactive вызвало ажиотаж у трейдеров и они начали их активно скупать. Однако вскоре выяснилось, что Snap Interactive не имеет никакого отношения к владельцу Snapchat.

Snap Interactive - относительно небольшая компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Она занимается разработкой мобильных приложений для знакомств и обмена видеосообщениями в режиме реального времени.

Стоимость компании оценивалась примерно в 54 млн долларов, но благодаря ажиотажной скупке ее акции менее чем за неделю подросли в цене на 95%.

Snap Inc основана в Сан-Франциско. По оценкам экспертов, после планируемого первичного размещения акций ее стоимость составит примерно 25 млрд долларов.

Обе компании завершили 2016 год с убытком.

Не в первый раз

Инвесторы уже не первый раз ошибочно вкладывают средства в малоизвестные компании, и в большинстве случаев причиной тому служит сходство в названии.

В 2013 году стоимость компании Tweeter Home Entertainment Group взлетела более чем на 500% на волне сообщений о продаже акций популярнейшего сервиса для обмена сообщениями Twitter.

Спустя год произошел другой курьез, связанный с покупкой Facebook за 2 млрд долларов производителя гарнитуры виртуальной реальности Oculus VR. Из-за ошибки трейдеров акции компании с похожим названием, Oculus VisionTech, выросли на 150%.

"Человеку свойственно ошибаться, но покупка акций без проверки может стать очень дорогостоящей ошибкой", - говорит исполнительный директор биржевой компании Motley Fool Singapore Дэвид Куо.

"Инвестиции - не тот случай, когда надо первым выстрелить, а уже потом выяснять, куда попал. Задайте все необходимые вопросы - еще и еще раз, прежде чем нажать на курок", - советует он.