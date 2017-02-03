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Джонни Депп: транжира или банкрот?
18:08 02.02.2017 |
Экс-менеджеры по бизнесу звезды Голливуда Джонни Деппа нашли оправдания в свой адрес в ответ на иск актера. Компания The Management Group (TMG), ранее управлявшая финансами американского актера, теперь обвиняет его в расточительстве и просит капитана Джека Воробья посмотреть правде в глаза: траты у него зашкаливают, и он уже многие годы живет не по средствам, тратя ежемесячно более $2 млн.
Представители компании The Management Group (TMG) не собираются терпеть обвинения звезды и утверждают, что если кто и нечист на руку, то это далеко не они, а сам Джонни Депп. Экс-менеджеры призывают его оглянуться на свой экстравагантный образ жизни и в нормальном рассудке вспомнить все траты, а также признать свою слабость изрядно сорить деньгами. Финансисты звезды подготовили доказательную базу в оправдание своей репутации, тем самым еще раз подтвердив, что они умеют профессионально считать чужие и свои деньги.
Компания Management Group, защищая свою имя, обратилась в суд со встречным иском, после того как Джонни Депп потребовал с них $25 млн через суд и назвал их мошенниками. Экс-менеджеры утверждают, что они не залезали в карман Деппа, а дырку в нем он сделал сам. Менеджеры утверждают, что Депп сам виноват в плачевном состоянии своих финансов. В судебных документах, поданных TMG, указано, что за последние несколько лет актер потратил десятки миллионов долларов на экстравагантные покупки, например в общей сложности в $75 млн актеру обошлись 14 разных объектов недвижимости, еще $18 млн Депп потратил на яхту и $30 тыс. ежемесячно спускает на коллекционные вина. В документах также говорится, что Джонни Депп вел экстравагантный образ жизни, поддержание которого зачастую обходилось ему в более чем $2 млн в месяц, а это звезде не по карману.
В поданных ими в суд документах говорится о бездумной трате денег:
$18 млн на покупку 45-метровой яхты;
$4 млн на приобретение провалившегося музыкального лейбла;
$3 млн на то, чтобы развеять из пушки прах писателя Хантера С. Томпсона;
$300 тыс. в месяц на содержание персонала в количестве 40 человек;
$200 тыс. в месяц на перелеты на частных самолетах;
$150 тыс. в месяц на круглосуточную охрану;
$30 тыс. в месяц на покупку и импорт вин.
Как утверждают представители компании, что это еще не весь список.
Как сообщали "Вести.Экономика", американский актер Джонни Депп решил пересчитать бюджет в начале года и пришел в ярость, когда не досчитался у себя $28 млн. Голливудский актер убежден, что именно такая сумма ушла в карманы его менеджеров из компании Management Group.
История вопроса
Джонни Депп убежден, что денежные средства в данном размере присвоили себе его помощники из компании Management Group, которые занимались финансовыми вопросами и решением проблем с налогами. Звезда американского кинематографа утверждает, что сотрудники компании ненадлежащим образом оплачивали за него налоги, оформляли несогласованные с ним займы, а также завышали суммы по ряду услуг.
Как отметил адвокат звезды, на протяжении 17 лет сотрудники компании проводили платежи без его согласия. Кроме того, из-за халатности экс-менеджеров актер потерял еще $5,6 млн за несвоевременную уплату налогов.
В самой Management Group разводят руками и утверждают, что иск актера не имеет весомых аргументов, и уверены, что он будет отклонен. Сотрудники компании утверждают, что за все годы совместного сотрудничества с Джонни Деппом они, наоборот, сократили многие издержки и сохранили бюджет звезды от лишних трат. По словам представителей компании, Депп несет полную ответственность за все финансовые проблемы, с которыми он сейчас столкнулся. "Он отказывался жить по средствам, несмотря на неоднократные предупреждения о существующих финансовых проблемах", - говорится во встречном иске.
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