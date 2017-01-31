В Тихом океане в скором времени может появиться первый в мире плавучий город: власти Французской Полинезии уже достигли соответствующего соглашения с калифорнийской организацией Seasteading Institute, специализирующейся на строительстве плавающего жилья.

Как сообщает The New York Times, город расположится рядом с островом Таити в Тихом океане.





Строительство обещают начать к 2019 году: пока же проводятся исследования окружающей среды и экономической целесообразности.

Как сообщало издание Daily Mail, будущий город будет состоять из 11 платформ (размер каждой 50 метров) в форме прямоугольников и пятиугольников, которые можно менять местами и выстраивать в любой конфигурации. Между собой платформы будут соединяться надежными двойными замками.

Платформы будут построены из армированного бетона и смогут выдерживать здания до трех этажей. Срок эксплуатации таких платформ - около 100 лет, а стоимость одной до 15 млн долларов. Таким образом, основа плавающего города будет стоить больше 160 млн долларов.

Согласно условиям соглашения между Институтом и правительством Французской Полинезии, город должен нести местной власти экономическую прибыль и не навредить экологии. Авторы проекта рассчитывают, что жителями его смогут стать от 250 до 300 человек.