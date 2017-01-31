Финансовые новости
- |
- 31.01.17
- |
- 12:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В Тихом океане вскоре может появиться первый в мире плавучий город
14:25 30.01.2017 |
В Тихом океане в скором времени может появиться первый в мире плавучий город: власти Французской Полинезии уже достигли соответствующего соглашения с калифорнийской организацией Seasteading Institute, специализирующейся на строительстве плавающего жилья.
Как сообщает The New York Times, город расположится рядом с островом Таити в Тихом океане.
Строительство обещают начать к 2019 году: пока же проводятся исследования окружающей среды и экономической целесообразности.
Как сообщало издание Daily Mail, будущий город будет состоять из 11 платформ (размер каждой 50 метров) в форме прямоугольников и пятиугольников, которые можно менять местами и выстраивать в любой конфигурации. Между собой платформы будут соединяться надежными двойными замками.
Платформы будут построены из армированного бетона и смогут выдерживать здания до трех этажей. Срок эксплуатации таких платформ - около 100 лет, а стоимость одной до 15 млн долларов. Таким образом, основа плавающего города будет стоить больше 160 млн долларов.
Согласно условиям соглашения между Институтом и правительством Французской Полинезии, город должен нести местной власти экономическую прибыль и не навредить экологии. Авторы проекта рассчитывают, что жителями его смогут стать от 250 до 300 человек.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Профицит платежного баланса Украины в 2016г возрос в 1,6 раза
По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена стремительным ростом в 2016 году - в 7,9 раза, до $4,618 млрд - чистых поступлений капитала по финансовому счету (чистые заимствования), что позволило компенсировать возросший в 17,8 раза - до $3,364 млрд дефицит текущего счета платежного баланса.
|ФГВФЛ предлагает лишать гарантий вкладчиков рисковых банков
|Госфинмониторинг нашел каналы финансирования боевиков на 4 миллиарда гривень
|Украина в 2016 году экспортировала военной продукции на $750 миллионов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Экс-сотрудник добывал биткоины на серверах ФРС США
|Смартфон Kyocera Rafre, лишенный разговорного динамика, можно мыть с мылом
|В Лондоне увеличат стоимость парковки дизельных машин
|Credit Suisse может выплатить $150 млн компенсаций за растрату денег клиентов из Турции
|Amazon выходит на рынок морских грузоперевозок
|В Тихом океане вскоре может появиться первый в мире плавучий город
|Apple присоединилась к Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft в создании искусственного интеллекта
В рамках Partnership on AI, компании будут делиться опытом в направлении развития технологий искусственного интеллекта, сделают более доступными научные труды, связанные с данной темой, и так далее. Но ни о какой совместной работе над новым ИИ речи не идёт.
Это интересно
|VW обогнал Toyota по числу проданных автомобилей
|Ford добавит "старым" машинам современные опции.
|Прокуратура подозревает экс-главу Volkswagen в мошенничестве
|Aston Martin лишил крыши 603-сильный суперкар Vanquish S
|В Facebook появилась возможность использовать USB-накопитель в качестве электронного ключа
|Невидимые фильтры современной жизни лишают нас выбора
|Microsoft рассказала о режиме Game Mode в Windows 10, который уже можно опробовать