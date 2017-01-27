Более месяца назад глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) на своей официальной страничке в социальной сети Twitter рассказал о планах начать заняться прокладыванием тоннелей.

Тогда никто так и не понял, шутит Маск или говорит совершенно серьезно, потому как поводов для сомнений он сам дал предостаточно. Однако теперь он снова поднял эту тему, заверив общественность, что это никакая не шутка.

В свежем сообщении Маск пообещал начать бурение тоннеля в течение ближайшего месяца, добавив, что весь проект продвигается с очень радужными темпами.

По предварительным данным, тоннель, который Маск намеревается проложить в Лос-Анджелесе, должен позволить ему быстрее добираться из дома в районе Бель-Эйр в офис SpaceX. Расстояние между ними составляет около 30 км, однако напряженный трафик и близость международного аэропорта LAX часто приводят к тому, что на этот путь приходится тратить несколько часов.