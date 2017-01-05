"Никогда не иссякнут идеи, как наполнить свои закрома: государства периодически облагали налогами мочу, бороды, дымоходы, окна и даже китайцев!" - пишет Аманда Кастилло на страницах швейцарской газеты Le Temps.

"Если есть область деятельности, где изобретательность правительств в ходе истории отличалась особой разнузданностью и била через край, то это область налогообложения. Старинная латинская поговорка "Pecunia non olet" - "Деньги не пахнут" - тому доказательство. Для напоминания: так ответил император Веспасиан своему сыну Титу, когда тот упрекнул его за введение налога на мочу, которая использовалась для обработки тканей, стирки, дубильного производства и фармакопеи. Предлагается очерк о самых абсурдных и забавных налогах в истории человечества", - пишет автор.

Налог на бороды

Генрих VIII, всегда находившийся в поиске, где бы взять денег, решил обложить налогом ношение бороды начиная с 1535 года. Его дочь Елизавета Тюдор подхватила идею и тоже учредила налог на бороды, не бритые более двух недель. В России царь Петр Великий ввел аналогичный налог в конце XVII века. Бородачи получали медный жетон, который служил квитанцией об оплате особой пошлины на ношение бороды, по-русски он назывался "бородовой знак"." История умалчивает, касалось ли это также бородатых женщин либо они были освобождены от налога по медицинским соображениям", - говорится в статье.

Налог на дымоходы и окна

"В Англии дымоходы и окна были обложены налогами начиная соответственно с 1660 и с 1696 года. В доказательство того, что налоги способствуют проявлению креативности, жители в ответ на введение chimney tax стали возводить фальшивые стены, скрывающие дымоходы от взоров. В ответ на window tax многие окна были заколочены или заложены камнем. Этот налог на воздух и на свет привел к снижению уровня гигиены и к развитию различных болезней (в частности, легче стал распространяться туберкулез)", - пишет автор.

Налог на парики

"И еще раз Великобритания, которая придумала гениальную идею - обложить налогом ароматическую пудру для париков. Список лиц, освобожденных от налога, был очень длинным и включал членов королевской семьи и их свиту. Этот налог, учрежденный в 1795 году, медленно, но верно способствовал изменениям канонов моды", - продолжает автор.

Налог на китайцев

"В 1885 году, чтобы воспользоваться иммиграцией китайцев, которые участвовали в строительстве железнодорожной сети, каналов и плотин, Канада ввела налог на китайцев, пребывающих на ее территории. Этот налог привел к уменьшению количества китайцев в стране и был отменен в 1923 году", - говорится в статье.

Жесткие методы

"Для устрашения налогоплательщиков и во избежание уклонения от уплаты налогов государства изобретали всяческие более или менее жесткие методы. В 294 году император Диоклетиан, например, сделал налоговые декларации всех граждан достоянием общественности, чтобы каждый видел, сколько уплачено его соседом, и в случае чего мог на него донести. Кроме того, он создал специальные ударные силы, чтобы расследовать случаи уклонения от уплаты налогов с применением пыток и использованием методов психологического давления", - живописует автор.

А в Швейцарии?

"К счастью, в наши дни в Швейцарии мягкие методы предпочтительнее жестких, - продолжает Кастилло. - Так, Швейцарская Конфедерация в 2010 году приняла закон, который поощряет инициативное уведомление налогоплательщика о незадекларированных доходах". Он может "уплатить налоги за десять последних лет на условиях, утвержденных законом, без штрафов и уголовного преследования".

Хороший пастух стрижет овец, а не сдирает с них шкуры

"В вопросах о налогах многие правительства вернулись к мудрости Тиберия, - пишет автор. - Когда местные правители римских провинций попросили его поднять налоги и пошлины, император им ответил: "Хороший пастух стрижет овец, а не сдирает с них шкуры!"

Налог на загар в Германии

В Эссене (Германия) городские власти решили в сентябре 2010 года нанести удар по собственникам соляриев, введя "налог на загар" - 20 евро в месяц на каждый аппарат.

Чемпион по креативности

"Однако пальма первенства по креативности, безусловно, должна быть присуждена деревне Нидерциммерн в Тюрингии (Германия), где мэрия продает жителям по 50 евро за штуку выбоины в дорожном полотне. Имена покупателей будут увековечены на памятных табличках с текстом в свободной форме, вделанных в дорогу рядом с залатанными на их средства выбоинами. И что вы думаете? 257 ям уже продано", - передает автор.