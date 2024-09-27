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Вартість оренди однокімнатної квартири в Києві у вересні зросла на 13% - «ЛУН»
11:38 27.09.2024 |
Вартість оренди однокімнатної квартири в Києві у вересні 2024 року зросла на 13% порівняно з показником вересня минулого року, двокімнатної - на 20%, випливає з даних порталу "ЛУН".
"Порівняно з роком раніше вартість оренди "однушки" в Києві зросла досить суттєво. Ціни пропозиції на сайті зросли в середньому на 16% - квартири в середньому коштують 15 тис. грн/міс. А ті квартири, які люди реально знімають, коштують 13 тис. грн/міс. - ця цифра також зросла на 13% за рік", - розповів співзасновник "ЛУН" Андрій Міма на KUKHAR Discussion Court.
За даними "ЛУН", ціни на оренду двокімнатних квартир у столиці в оголошеннях у вересні зросли на 50% порівняно з вереснем минулого року, до 24 тис. грн/міс., ціни зданих квартир - на 20%, до 18 тис. грн/міс.
Міма зазначив, що пік попиту на оренду за останні п'ять років припадає на серпень, тоді як у грудні-січні спостерігається максимальне просідання попиту.
Загалом станом на вересень квартири здають у середньому за п'ять днів з часу розміщення оголошення, що в 1,4 раза швидше, ніж роком раніше, зазначив експерт.
Найдорожчі квартири в оренду пропонують у будинках, побудованих після 2010 року, - середня ціна однокімнатних квартир у таких будинках становить 20 тис. грн/міс. В об'єктах, побудованих у 1991-2010 рр., - 15 тис. грн/міс. - 15 тис. грн/міс., у "панельках" і "хрущовках" (1956-1991 рр.) - 12 тис. грн/міс.
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