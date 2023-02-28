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АНАЛІТИКА

Світовий банк оцінює збитки від землетрусу у Туреччині в понад $34 млрд

17:28 28.02.2023 |

Новини IT

 

За оцінками Світового банку, безпосередні фізичні збитки для Туреччини внаслідок руйнівних землетрусів 6 лютого складають 34,2 млрд доларів США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у попередній оцінці, опублікованій 27 лютого.

Збитки від землетрусу відтак складають приблизно 4% ВВП Туреччини у 2021 році.

У звіті зазначають, що від землетрусів постраждали райони, де проживає понад 7% населення Туреччини, без даху над головою залишилися близько 1,25 млн осіб через те, що їхні будинки повністю зруйновані або серйозно пошкоджені. Аналітики допускають, що подальші афтершоки можуть ще додатково збільшити руйнування.

Відбудова регіону може коштувати майже вдвічі більше, аніж наведена оцінка збитків. Окрім того, Туреччина зазнає непрямих збитків через падіння ВВП внаслідок припинення нормального економічного життя у постраждалих провінціях.

Близько 53% від усіх втрат складають збитки у вигляді зруйнованого житла, 28% - зруйнованих шкіл, закладів охорони здоров'я, адміністративних установ, офісів тощо; 19% - іншої інфраструктури.

9 лютого Світовий банк оголосив початковий пакет допомоги для Туреччини обсягом 1,78 млрд доларів для подолання наслідків землетрусу.

Нагадаємо, 6 лютого південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули два землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах вже перевищила 50 тисяч осіб. Після того сталося ще три значних землетруси, які теж спричинили руйнування будівель і смерті близько десятка людей.

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися. Під слідством перебувають вже понад 600 осіб.

 

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