В 2021 финансовом году глава Apple Тим Кук заработал почти 100 млн долларов - это на 570% больше, чем годом ранее

Об этом говорится в отчете компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, пишет The Wall Street Journal.

Согласно отчету, годовая зарплата Кука составила 3 ​​млн долларов, еще 82,3 млн долл он получил в виде акций компании.

Также глава Apple получил бонус в размере 12 млн долларов за достижение корпорации финансовых и экологических целевых показателей.

Общий размер компенсаций Кука в 2021 году составил более 98,7 млн долл. Это на 570% больше, чем в 2020 финансовом году, когда размер вознаграждения Кука составил 14,7 млн ​​долларов.

При этом заработок главы Apple в 1 447 раз превысил среднюю зарплату корпорации, которая, по ее данным, составляет 68 254 долл.

В отчете также говорится, что Apple потратила на частные авиаперелеты своего гендиректора 712 тыс долл.

В документе говорится, что с 2017 года Кук перестал летать регулярными коммерческими рейсами из соображений "эффективности и безопасности".

В прошлом году исполнилось 10 лет с тех пор, как Кук занял должность генерального директора Apple, сменив на этом посту основателя компании Стива Джобса.

По данным Forbes Real-Time, состояние Кука составляет 1,5 млрд дол.

Ранее он заявлял, что намерен отдать весь свой капитал на благотворительность после того, как оплатит обучение своего племяннику в колледже.