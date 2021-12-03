В Южной Корее хакер взламывал камеры умных домов и продавал интимное видео

В Южной Корее удалось вычислить хакера, который взламывал камеры умных домов, а потом продавал интимные видео их владельцев в даркнете.

Правительство Южной Кореи объявило о необходимости пересмотреть правила онлайн-безопасности в стране после того, как стало известно, что хакер получил доступ к сотням устройств умного дома и стал продавать в даркнете сделанные с их помощью видеозаписи интимного характера.

Киберпреступника удалось разоблачить при помощи местных журналистов. Репортер издания IT Chosun сыграл роль покупателя. После того, как ему удалось выйти на контакт с продавцом, тот предложил приобрести архив фотографий сразу из нескольких домов за 0,1 биткойна (примерно 420 тысяч рублей).

О задержании преступника местные СМИ пока не сообщили. Многие владельцы "умных домов" выразили серьезную обеспокоенность, так как ранее производитель заявлял, что взломать технологию невозможно.

По словам экспертов IT Chosun, если хакеру удаётся обойти систему безопасности одного дома, он также может получить доступ к видеозаписям из соседних квартир, подключённых к сети здания. В Южной Корее в квартирах живёт 63 процента населения.