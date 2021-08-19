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Tencent ограничит время пребывания несовершеннолетних в онлайн-играх в сотрудничестве с властями Китая
23:03 18.08.2021 |
Компания Tencent пообещала сотрудничать с китайскими регулирующими органами и отраслевыми организациями, чтобы повлиять на поведение несовершеннолетних геймеров. Компания отметила, что её доходы от компьютерных игр с апреля по июнь росли самыми медленными темпами с 2019 года из-за пристального внимания властей к технологическому сектору.
Глава Tencent Мартин Лау (Martin Lau) сказал, что регулирующие органы Китая сосредоточены на ограничении количества времени и денег, которые несовершеннолетние тратят на онлайн-игры для всех платформ, и его компания работает с властями над этими проблемами. Tencent - лидирующая игровая компания Китая - может извлечь выгоду из новых правил, потому что большая часть несовершеннолетних геймеров, вероятно, потратит выделенное им для игр время на её сервисы.
В среду Tencent сообщила о чистой прибыли в размере $6,57 млрд за квартал, который закончился в июне. Выручка компании за этот период выросла на 20 % в годовом сравнении и достигла $21,32 млрд во многом благодаря увеличению доходов от рекламного бизнеса и электронных платежей. Рост выручки компании был замедлен из-за снижения доходов от игр. Это направление выросло на 12 % в годовом исчислении, в то время как годом ранее рост достиг 40 %.
По мере того, как Пекин усиливает контроль над технологическим сектором, Tencent принимает всё более строгие меры по контролю за поведением несовершеннолетних в онлайн-играх. При этом компания заявляет, что молодые геймеры составляют лишь небольшую часть её клиентской базы. По данным Tencent, на игроков в возрасте до 16 лет пришлось лишь 2,6 % её доходов от игр в Китае во втором квартале этого года.
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