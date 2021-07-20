Миллиардер Джефф Безос успешно совершил полет в космос

Спустя девять дней после успешного суборбитального полета миллионера Ричарда Брэнсона аналогичный полет совершил 57-летний основатель корпорации Amazon Джефф Безос. Во вторник, 20 июля, самый богатый человек планеты в сопровождении своего брата Марка, 18-летнего нидерландца Оливера Дэмена и 82-летней летчицы Уолли Фанк покинул Землю и вернулся на нее спустя примерно 10 минут.

При этом корабль New Shepard принадлежащей Безосу компании Blue Origin вылетел с его ранчо в Техасе и преодолел условную границу между атмосферой Земли и космосом на высоте ста километров. Полет был совершен в полностью автоматическом режиме, его трансляцию в режиме реального времени вела компания Blue Origin.

В течение двух минут после старта скорость ракеты была доведена до более чем 3700 км/час, затем от нее отделилась капсула с пассажирами. В состоянии невесомости они могли на короткое время покинуть свои кресла. После этого было произведено торможение капсулы с помощью парашютов и она приземлилась в пустыне на западе Техаса. Ракета также совершила вертикальное приземление.

Самый пожилой и самый молодой человек в космосе

Оливер Дэмен, которому путешествие подарил его отец, стал тем самым молодым человеком, побывавшим в космосе, а Уолли Фанк - наиболее пожилым. Корабль New Shepard ранее совершил около 15 тестовых полетов, все они производились без людей на борту.

11 июля полет на высоту примерно 86 км с космодрома в американском штате Нью-Мексико совершил 71-летний миллиардер Ричард Брэнсон. Кораблем VSS Unity его фирмы Virgin Galactic управляли два профессиональных пилота, на борту были четыре пассажира, включая самого Брэнсона. После отключения ракетного двигателя они смогли отстегнуть ремни безопасности и испытать невесомость. Вскоре после этого ракетоплан начал возвращение на Землю. Полет продлился около двух часов.

Помимо осуществления собственной мечты побывать в космосе Безос и Брэнсон тем самым надеются наладить бизнес в сфере космического туризма. Критики обвиняют их в пренебрежении вопросами защиты климата и намерении летать в космос, не преследуя при этом исследовательских целей.