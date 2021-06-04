Стив Возняк проиграл суд YouTube о дипфейковом видео

Сооснователь Apple не смог доказать, что сервис причастен к распространению видеороликов, которые злоумышленники использовали для обмана пользователей.

Стив Возняк подал в суд на Youtube в июле прошлого года. Он утверждал, что Youtube был причастен к распространению видео на котором мошенники от лица Возняка и ряда других влиятельных людей призывали отправлять криптовалюту на определённый адрес, чтобы им вернулось вдвое большая сумма.

Согласно иску, злоумышленники использовали имя и изображение Возняка, а также основателя Microsoft Билла Гейтса и главы Tesla Илона Маска, чтобы убедить пользователей отправить криптовалюту на определенный кошелек, обещая взамен прислать вдвое больше.

Сунил Кулкарния, занимающий должность судьи Верховного суда округа Санта-Клара сослался на федеральный закон США, по которому с интернет-платформ снимается ответственность за публикуемый контент. Отметим, что Возняк ранее утверждал, что YouTube не только не удалял мошеннические видео, но и продвигал их посредством направления целевого трафика с других видеороликов.