Австрийская почтовая служба выпустила первую в мире марку с поддержкой NFC

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Австрийская почтовая служба выпустила первую в мире марку с поддержкой NFC

Австрийская почтовая служба выпустила первую в мире марку с поддержкой NFC

 

Технология распределённых реестров, более известная как блокчейн, может использоваться не только для криптовалютных операций, но и для отслеживания товаров и отравлений в логистике. Почтовые службы отдельных стран готовы взять эту технологию на вооружение. Австрийская почта решила начать с выпуска почтовой марки со встроенным чипом NFC.

Микросхема, которая содержит цифровой токен, расположилась на почтовой марке с изображением кита - животного, часто ассоциируемого с крупными игроками криптовалютного рынка. Это уже не первая подобная отсылка, поскольку Почта Австрии за прошедшие три года уже дважды выпускала марки подобной тематики. На одной из них был изображён единорог, на другой - собака, ассоциируемая с Dogecoin. Ещё в 2017 году почтовая служба Австрии начала выпускать ваучеры в криптовалюте номиналом до 500 евро.

Новая марка с китом оценена в 9,90 евро, она будет выпущена тиражом в 100 тысяч экземпляров и войдет в обращение с 21 июня текущего года. По словам представителей австрийского почтового ведомства, это первая в мире марка со встроенным чипом NFC. Он может использоваться для чтения информации специальными сканерами и устройствами. Применение блокчейн-технологии в данной сфере должно повысить скорость обработки корреспонденции и точность её отслеживания.
По материалам: 3DNews
 

ПО РУБРИКАМ

18:26 Британский банк HSBC выступил против инвестирования средств в криптовалюты

17:52 Нормативы к началу мая нарушали 7 украинских банков – НБУ

16:50 Депозитные ставки для физлиц 24.05.21

13:19 Доллар снижается к евро и иене 24 мая на низкой волатильности валютного рынка

12:24 Справочный курс гривны 24 мая повышен на 3,66 коп до 27,4262 грн/$1

11:58 Биржи Азии 24 мая закрылись в основном ростом на спаде коронавирусных опасений

11:10 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.05.21

11:02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.05.21

10:46 Остаток средств на корсчетах банков 24.05.21

10:37 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.05.2021

09:12 В Societe Generale не нашли биткоину место в инвестиционных портфелях

09:06 Золото дорожает 24 мая на ожиданиях по инфляции

07:48 Американские биржи 21 мая закрылись разнонаправленно

21.05 Почему подешевел доллар на межбанке 21 мая и что будет с курсом гривны на следующей неделе

21.05 Биткоин упал ниже $37 000 на фоне новостей о запрете майнинга в Китае

• дальше…

13:04 Огромная роботизированная рука китайской космической станции вызвала у США озабоченность

09:42 Партия Эрдогана связана с мафией? Что рассказал криминальный авторитет

09:32 Польша купит у Турции 24 ударных беспилотников Bayraktar

09:29 В Европарламенте хотят проверить использование денег ЕС палестинцами

09:26 Парламент Ирана может ограничить сотрудничество с МАГАТЭ

09:22 Литва вышла из формата «17+1» с Китаем и призвала к этому другие страны ЕС

09:16 ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран после серии вето Венгрии - СМИ

09:02 Министр обороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один»

08:58 «Фортуна» продолжает прокладку «Северного потока - 2» в водах ФРГ

08:53 США наложили санкции на российские судна и компании, строящие «Северный поток-2»

08:45 Комитет сената США и законодатели ряда стран призвали запретить полеты над Беларусью

08:42 Задержание Протасевича: США координируют свой ответ с партнерами

08:39 Президент Евросовета пообещал последствия за посадку Ryanair с оппозиционером в Минске

08:32 Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером

21.05 В США предложили установить мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%

• дальше…

15:55 Минцифры пообещало запустить паспорта вакцинации с 1 июля

19.05 Кондиционер, GPS, форма для водителей: Киев вводит жесткие требования к перевозчикам

19.05 Квартиры снимают с продажи. Из-за чего в Киеве стало сложнее купить жилье

18.05 Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого

18.05 Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

14.05 Киев будут застраивать без генплана до 2024 года

14.05 Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов

14.05 Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники

13.05 Странные обыски в КГГА. Зачем Зеленский напросился на ответный удар от Кличко

13.05 Кличко считает обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и лично на него

13.05 В Киеве разоблачили схему «крышевания» нелегальной торговли в подземных переходах

12.05 Минэкономики предлагает отменить запрет на экспорт необработанных лесоматериалов

12.05 Украина получила на вакцинацию $90 миллионов займа Всемирного банка

07.05 Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса – Степанов

07.05 «Стена» на границе. Смогут ли украинские пограничники остановить российское вторжение

• дальше…

17:28 Фуры перекрыли государственную трассу на Николаев в знак протеста

16:57 Кабмин снова переименовал Минэкономики

15:35 Вадим Денисенко: Ни один серьезный человек в Вашингтоне не обсуждает вопрос «Акта Магнитского» в отношении Украины

12:16 Виталий Кулик: Возможно, президент верит, что занимается деолигархизацией, а вот Ермак улыбается

08:11 Позитив недели. В Украине разработана серия активных головок самонаведения для новых ЗРК

08:01 Особенности «военных сборов» в ОРДЛО

21.05 Игра в правительство. Когда Любченко сменит Шмыгаля

21.05 Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76

21.05 Рада соберется на пленарное заседание в первую неделю июня

21.05 Референдум о судьбе Донбасса: Что задумал Зеленский

20.05 Медведчук вместо окончания войны. Зачем Зеленскому понадобился референдум по Донбассу

20.05 Список претензий Зеленского: Зачем президент упрекнул США, Германию и Францию

20.05 Война против всех за абсолютную власть: Какую страну строит Зеленский

20.05 Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики

20.05 Положительно второй год правления Зеленского оценивают четверть украинцев, еще треть удовлетворительно - соцопрос «Рейтинга»

• дальше…

17:58 Австрийская почтовая служба выпустила первую в мире марку с поддержкой NFC

15:45 Руководство Daimler уверено, что у автомобилей на водородном топливе есть будущее

13:28 McLaren рассказал, почему гибрид Artura получился таким лёгким

11:40 Следующим автомобилем Папы Римского будет американский электрокар

11:34 TSMC объявил о прорыве в создании 1-нанометровых чипов

09:51 Космический туризм: ракетоплан Virgin Galactic успешно долетел до границы космоса

21.05 Tesla раскрыла сроки запуска производства «быстрейшего серийного автомобиля»

21.05 Европейский регулятор полагает, что первые летающие такси могут появиться в регионе в 2024 году

21.05 Google заплатил Украине штраф в миллион гривен

21.05 Электромобиль Faraday Future FF91 стал ещё более премиальным

21.05 Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

20.05 Представлен смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами, 120-Вт зарядкой и ценой от $780

20.05 571 л.с. и 482 км без подзарядки: у Ford F-150 появилась электрическая версия

20.05 Гибридный BMW X5 оснастят экологичными шинами

20.05 Первый космический турист Blue Origin заплатит за полёт не менее $2,8 млн

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно