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Австрийская почтовая служба выпустила первую в мире марку с поддержкой NFC
17:58 24.05.2021 |
Технология распределённых реестров, более известная как блокчейн, может использоваться не только для криптовалютных операций, но и для отслеживания товаров и отравлений в логистике. Почтовые службы отдельных стран готовы взять эту технологию на вооружение. Австрийская почта решила начать с выпуска почтовой марки со встроенным чипом NFC.
Микросхема, которая содержит цифровой токен, расположилась на почтовой марке с изображением кита - животного, часто ассоциируемого с крупными игроками криптовалютного рынка. Это уже не первая подобная отсылка, поскольку Почта Австрии за прошедшие три года уже дважды выпускала марки подобной тематики. На одной из них был изображён единорог, на другой - собака, ассоциируемая с Dogecoin. Ещё в 2017 году почтовая служба Австрии начала выпускать ваучеры в криптовалюте номиналом до 500 евро.
Новая марка с китом оценена в 9,90 евро, она будет выпущена тиражом в 100 тысяч экземпляров и войдет в обращение с 21 июня текущего года. По словам представителей австрийского почтового ведомства, это первая в мире марка со встроенным чипом NFC. Он может использоваться для чтения информации специальными сканерами и устройствами. Применение блокчейн-технологии в данной сфере должно повысить скорость обработки корреспонденции и точность её отслеживания.
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