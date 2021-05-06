Британские королевские морские пехотинцы успешно испытали реактивный ранец в море

На YouTube-канале компании Gravity Industries опубликовали интересный видеоролик, в котором демонстрируется тестирование реактивного ранца отрядом британских королевских морских пехотинцев.

Видео, опубликованное производителем реактивных ранцев Gravity Industries, показывает, как один из солдат использует специальный костюм, чтобы взлететь с небольшой лодки и за несколько секунд переместиться на военный корабль.





В перспективе военные и полиция могут использовать реактивные ранцы для миссий быстрого проникновения и устранения угрозы. Кроме того, Gravity Industries уже сотрудничает со службами скорой помощи Великобритании, чтобы доктора в будущем могли добраться до отдалённых районов в рекордно короткие сроки.

Специальный костюм Gravity Industries получил четыре реактивных двигателя, которые создают мощность более 1000 лошадиных сил. Благодаря дизайну, пользователь реактивного ранца может без особого труда регулировать скорость и траекторию движения, изменяя положение рук.

Ричард Браунинг (Richard Browning), бывший морской пехотинец, изобретатель и основатель компании Gravity Industries, впервые продемонстрировал такой реактивный костюм в центре подготовки Commando Training Centre более двух лет назад.