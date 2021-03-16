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Женщина использовала Deepfake, чтобы избавиться от соперниц своей дочери по группе поддержки
09:33 16.03.2021 |
Технология Deepfake сейчас известна большинству пользователей как развлекательная функция в разных приложениях. Также многие могут наблюдать в Сети огромное количество шуточных роликов с заменой лиц.
Однако эта технология имеет огромный потенциал использования для тех или иных правонарушений. Как сообщают источники, 50-летняя жительница Пенсильвании была задержана полицией, предположительно, за использование технологии Deepfake. Прокуратура утверждает, что обвиняемая отправляла тренерам своей дочери фальшивые видеоролики с целью дискредитировать других участниц группы поддержки Victory Vipers. На этих роликах созданные посредством Deepfake участницы команды были показаны в невыгодном свете: они распивали алкоголь, обнажались и курили. Кроме того, обвиняемая отправляла аналогичные материалы непосредственно самим участницам группы поддержки и призывала их покончить с собой. Согласно протоколам, нет данных о том, что дочь обвиняемой знала о действиях матери.
В процессе расследования полиция вышла на Раффаэлу Споун (Raffaela Spone), в доме которой при обыске были найдены доказательства её причастности к преступлению.
В итоге Споун обвинили в кибер-домогательствах и связанных с этим преступлениях. Источники не уточняют, какой срок грозит женщине в случае признания её вины.
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