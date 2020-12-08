Сервис для домашнего фитнеса Apple Fitness+ начинает работу с понедельника

Компания Apple объявила точную дату запуска своего нового сервиса Apple Fitness+.

Изначально Apple Fitness+ был представлен публике в сентябре, одновременно с новыми планшетами и умными часами Apple. Однако тогда Apple не сообщила срока запуска.

Как стало известно теперь, Apple Fitness+ начнёт работу с понедельника следующей недели, 14 декабря. Стоимость месячной подписки - 10 долларов, годовой - 80 долларов. Сервис заработает в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Ирландии и Новой Зеландии. Также Apple Fitness+ доступен в рамках подписки Apple One. Также предлагаются три месяца пробной бесплатной подписки.





Apple Fitness+ синхронизирует информацию между умными часами Apple Watch с фитнес-роликами в приложениях на ‌Apple TV‌, ‌iPad или iPhone. Это позволяет отслеживать свой пульс, сожжённые калории, и так далее, не отвлекаясь от инструкций тренера на экране.

Apple Fitness+ предлагает тренировки с известными тренерами нескольких типов - йога, велотренажёр, танцы, растяжка, ходьба и бег на дорожке, силовые упражнения, и так далее.