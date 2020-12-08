Финансовые новости
- |
- 08.12.20
- |
- 17:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сервис для домашнего фитнеса Apple Fitness+ начинает работу с понедельника
17:19 08.12.2020 |
Компания Apple объявила точную дату запуска своего нового сервиса Apple Fitness+.
Изначально Apple Fitness+ был представлен публике в сентябре, одновременно с новыми планшетами и умными часами Apple. Однако тогда Apple не сообщила срока запуска.
Как стало известно теперь, Apple Fitness+ начнёт работу с понедельника следующей недели, 14 декабря. Стоимость месячной подписки - 10 долларов, годовой - 80 долларов. Сервис заработает в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Ирландии и Новой Зеландии. Также Apple Fitness+ доступен в рамках подписки Apple One. Также предлагаются три месяца пробной бесплатной подписки.
Apple Fitness+ синхронизирует информацию между умными часами Apple Watch с фитнес-роликами в приложениях на Apple TV, iPad или iPhone. Это позволяет отслеживать свой пульс, сожжённые калории, и так далее, не отвлекаясь от инструкций тренера на экране.
Apple Fitness+ предлагает тренировки с известными тренерами нескольких типов - йога, велотренажёр, танцы, растяжка, ходьба и бег на дорожке, силовые упражнения, и так далее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Момент для плана «Б»: Почему разговор Путина с Меркель не обрадует Зеленского
|Унижение выборами. Почему ОПЗЖ выиграла Кривой Рог у Зеленского
|В декларациях можно врать. Почему судьи КСУ торжествуют победу над Зеленским
|Новый закон о ЖКУ. Как изменятся платежки и кто уберет мусор
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сервис для домашнего фитнеса Apple Fitness+ начинает работу с понедельника
|Умные колонки — мертворождённая новинка?
|Uber продала подразделение самоуправляемых автомобилей
|Стали известны характеристики электрической BMW 7-Series
|Google запустит Stadia ещё в восьми европейских странах
|Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok
Это интересно
|Ущерб от хакерских атак в мире превысил триллион долларов
|К 2023 году у Китая будут собственные литографические сканеры для 20-нм технологии
|Боб Дилан продал права на все свои песни
|Седан BMW i4 выйдет на рынок в двух мощных версиях
|150 американских дилеров Cadillac откажутся от сотрудничества с маркой
|Google объявила пять новшеств Android, которые станут доступны зимой
|Журнал Time впервые назвал Ребенка года. Им стала 15-летняя ученая