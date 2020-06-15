Названы самые успешные мобильные игры. Лидирует PUBG

Пандемия коронавируса сильно ударила по самым разным отраслям, однако игровая индустрия не только не пострадала, но и демонстрирует улучшение показателей по сравнению с прошлым годом. Оказавшись на изоляции, многие стали больше смотреть фильмы и сериалы, а также играть.

В мае этого года многопользовательская онлайновая игра PUBG Mobile стала самой прибыльной мобильной игрой, поклонники которой потратили в ней более 226 миллионов долларов всего за месяц. В мае прошлого года игра принесла на 41 меньше.

Игра распространяется по популярной условно-бесплатной модели, когда саму игру можно получить бесплатно, но чтобы добиться в ней реальных высот, придется платить за цифровой контент.

Большую часть дохода PUBG Mobile приходит из Китая (53%), второе место занимает США (10,2%), следом идет Саудовская Аравия (5,5%).

Вторым по прибыльности мобильным проектом в мае стала Honor of Kings, которая принесла 204,5 млн долларов, что на 42% больше, чем в предыдущем году. 95% дохода обеспечили китайские игроки.

Третье место занимает Pokemon GO, которая принесла 82,2 млн долларов.