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Названы самые успешные мобильные игры. Лидирует PUBG
12:23 15.06.2020 |
Пандемия коронавируса сильно ударила по самым разным отраслям, однако игровая индустрия не только не пострадала, но и демонстрирует улучшение показателей по сравнению с прошлым годом. Оказавшись на изоляции, многие стали больше смотреть фильмы и сериалы, а также играть.
В мае этого года многопользовательская онлайновая игра PUBG Mobile стала самой прибыльной мобильной игрой, поклонники которой потратили в ней более 226 миллионов долларов всего за месяц. В мае прошлого года игра принесла на 41 меньше.
Игра распространяется по популярной условно-бесплатной модели, когда саму игру можно получить бесплатно, но чтобы добиться в ней реальных высот, придется платить за цифровой контент.
Большую часть дохода PUBG Mobile приходит из Китая (53%), второе место занимает США (10,2%), следом идет Саудовская Аравия (5,5%).
Вторым по прибыльности мобильным проектом в мае стала Honor of Kings, которая принесла 204,5 млн долларов, что на 42% больше, чем в предыдущем году. 95% дохода обеспечили китайские игроки.
Третье место занимает Pokemon GO, которая принесла 82,2 млн долларов.
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