Google объявила о роспуске совета по этике ИИ

Сформированный в конце марта Внешний консультативный совет по передовым технологиям (ATEAC), который должен был рассматривать вопросы этики в сфере искусственного интеллекта, просуществовал всего несколько дней.

Причиной тому стала петиция, требующая отстранения от должности одного из членов совета. Президент организации Heritage Foundation Кей Коулс Джеймс (Kay Coles James) не раз нелестно отзывалась о сексуальных меньшинствах, чем вызвала немалое недовольство среди подчинённых. Петицию подписали сотни сотрудников Google. Недовольство продолжало расти, поэтому было принято решение о прекращении существования совета по этике ИИ. В официальном заявлении Google говорится, что в настоящее время ATEAC не может осуществлять свою деятельность согласно намеченному ранее плану, поэтому деятельность совета будет прекращена. Компания продолжит нести ответственность за принятые решения в сфере ИИ, а способы получения связи с общественностью для обсуждения важных проблем ещё предстоит найти.

Напомним, совет по этике ИИ должен был заниматься обсуждением различных вопросов и вынесением решений, связанных с разработками Google в сфере искусственного интеллекта. Несмотря на роспуск совета, в Google продолжится работа, направленная на то, чтобы сделать область искусственного интеллекта более прозрачной и доступной. Не исключено, что в будущем компания попробует организовать новую комиссию, в обязанности которой будет входить рассмотрение проблем, связанных с этикой ИИ, использованием технологий искусственного интеллекта в военных целях и др.