Слухи о смерти проекта Mars One оказались сильно преувеличены

Пересказ случившегося с проектом Mars One, кочующий по тематическим ресурсам, оказался не вполне соответствующим действительности. Сегодня ясность в ситуацию внесла сама швейцарская компания Mars One Ventures AG, входящая в группу Mars One.

Согласно опубликованному пресс-релизу, 5 февраля 2019 года апелляционный суд швейцарского кантона Базель-Штадт подтвердил, что швейцарская корпорация Mars One Ventures AG находится под внешним администрированием. У компании есть 30 дней, чтобы выйти из этого положения.

Генеральный директор Mars One Бас Лансдорп подчеркнул, что процедура внешнего администрирования не затрагивает связанный с ним фонд Mars One.

Торговля акциями Mars One Ventures AG, котирующимися на Франкфуртской фондовой бирже, была приостановлена ​​из-за несоблюдения правил FSE, когда количество акций было увеличено в 2017 году. Компания пыталась устранить проблему для возобновления торговли акциями, но эти усилия были прерваны нынешней ситуацией.

В течение последних нескольких месяцев шли переговоры с новой инвестиционной компанией. Цель инвестора и Mars One - добиться отмены внешнего администрирования или перезапуска на основе финансового соглашения с ликвидатором.

Общая задолженность Mars One составляет 1,1 млн швейцарских франков. Инвестиционная компания выразила намерение достичь соглашения со всеми кредиторами.

Выйдя из-под внешнего администрирования, Mars One перенаправит свои усилия. Для выполнения рейса на Марс она продолжит искать стратегических партнеров среди связанных с этим известных компаний и организаций, а сама сосредоточится на теме «пребывания там» - приключенческой истории о людях, действительно живущих на Марсе и делающих Красную планету своим новым домом.

Используя новый инвестиционный план, Mars One Ventures создаст «маркетинговую машину, создающую непрерывный контент по этой теме, оценивая ее со всех сторон, включая технологические, психологические, экономические и этические аспекты».

Новый инвестор представит свои планы 6 марта 2019 года.