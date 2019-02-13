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Маск назвал цену билета на космическом корабле SpaceX до Марса
18:51 12.02.2019 |
Пришла пора начать откладывать деньги на переезд на Марс. Межпланетный космический корабль SpaceX ещё даже не покинул Землю, но глава компании Илон Маск уже рассуждает о цене билета до Марса.
В воскресенье Маск высказал в Твиттере мнение о том, что когда-то поездка на Марс обойдётся менее чем в $500 000, хотя этот ценник «очень зависит от объёма».
Более того, Маск полагает, что цена билета может в конечном итоге упасть ниже $100 000 - достаточно дёшево, чтобы «большинство людей в странах с развитой экономикой могли продать свой дом на Земле и переехать на Марс, если захотят».
Полмиллиона долларов, конечно, большая сумма, но сравните это с тем, что придётся заплатить более $200 000 за то, чтобы испытать невесомость во время полёта на космоплане Virgin Galactic, или выложить $9,5 млн за отпуск на роскошной космической станции.
Одним из самых важных моментов в сообщении Маска является то, что обратный билет будет бесплатным. Если вы переедете на Марс на корабле SpaceX и решите, что вам не подходят местные условия, вы сможете вернуться на Землю без дополнительных затрат.
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