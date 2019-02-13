Маск назвал цену билета на космическом корабле SpaceX до Марса

Пришла пора начать откладывать деньги на переезд на Марс. Межпланетный космический корабль SpaceX ещё даже не покинул Землю, но глава компании Илон Маск уже рассуждает о цене билета до Марса.

В воскресенье Маск высказал в Твиттере мнение о том, что когда-то поездка на Марс обойдётся менее чем в $500 000, хотя этот ценник «очень зависит от объёма».

Более того, Маск полагает, что цена билета может в конечном итоге упасть ниже $100 000 - достаточно дёшево, чтобы «большинство людей в странах с развитой экономикой могли продать свой дом на Земле и переехать на Марс, если захотят».

Полмиллиона долларов, конечно, большая сумма, но сравните это с тем, что придётся заплатить более $200 000 за то, чтобы испытать невесомость во время полёта на космоплане Virgin Galactic, или выложить $9,5 млн за отпуск на роскошной космической станции.

Одним из самых важных моментов в сообщении Маска является то, что обратный билет будет бесплатным. Если вы переедете на Марс на корабле SpaceX и решите, что вам не подходят местные условия, вы сможете вернуться на Землю без дополнительных затрат.

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