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Ирландия начала расследование в отношении Facebook
07:58 04.10.2018 |
Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии, где расположена европейская штаб-квартира Facebook, в среду, 3 октября, начала расследование в отношении компании после хакерской атаки. Эксперты DPC намерены изучить, как Facebook исполнял Нормы общей защиты данных ЕС - в частности, обязанность принять соответствующие технические и организационные меры для обеспечения безопасности персональных данных.В свою очередь, представители соцсети проинформировали DPC о продолжающемся внутреннем расследовании инцидента. Компания работает над смягчением потенциальных рисков для пользователей, заявили в Facebook.
Штраф - до 4 процентов годового оборота
В результате хакерской атаки 28 сентября могли пострадать около 50 млн пользователей социальной сети. При нападении киберпреступники воспользовались брешью в системе безопасности Facebook, которая позволяет увидеть свою страницу от лица других пользователей. Хакеры похитили маркеры доступа к личным профилям пользователей, заявил один из руководителей соцсети Гай Росен. Facebook грозит штраф в объеме до 4 процентов годового оборота.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова выразила озабоченность последствиями кибератаки и напомнила компании об обязанности защищать данные пользователей. В то же время еврокомиссар предложила не взимать с Facebook максимальный штраф, поскольку компания в соответствии с новыми правилами уведомила о хакерской атаке в течение 72 часов после случившегося.
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