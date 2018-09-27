Доход Pokemon GO достиг $2 миллиардов

Вышедшая в июле 2016 года AR-игра Pokemon GO дошла до дохода в два миллиарда долларов. На достижение впечатляющей цифры компании Niantic понадобилось 811 дней, а первый миллиард игра заработала спустя всего 302 дня после выхода.

Сама компания пока не комментирует ситуацию: о достижении двухмиллиардной планки стало известно от аналитического ресурса AppTopia. Стоит отметить, что это не рекордный срок. Например, Clash of Clans принесла своим создателям $2 миллиарда за 768 дней, а Game of War - понадобилось 798 дней.

В то же время система монетизации у Pokemon GO отличается. За реальные деньги доступны в основном не нужные для прохождения вещи, а просто различное барахло. А в других играх можно приобретать, например, дополнительные жизни и внутреннюю валюту.