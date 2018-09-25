«Печка-холодильник» в сумке. Как украинцы планируют освободить офисы от микроволоновок

Украинский стартап Neoven создал портативную индукционную печь, которая помещается в сумке. Что это за продукт и как он может изменить жизнь офиса.

Как стационарный телефон заменил мобильный, который каждый теперь носит в своем кармане, так и персональная микроволновка может заменить ту единственную, которая стоит у вас на работе.

Портативная печь Neoven помещается в сумке и совмещает в себе функции еще одного устройства на выбор - это может быть холодильник, чайник или даже смузи-мейкер.





На сайте компании, которая разработала этот девайс, говорится, что она "не подражает IKEA или Apple". В Neoven хотят идти своей дорогой и создавать свой стиль, к которому будут привыкать их будущие потребители.

"Важно иметь фанатов, которые полюбят наш стиль, наши технологии и наши решения", - говорит СЕО компании Максим Наконечный.

Что же такое Neoven и может ли этот необычный продукт выстрелить, разбиралась ЭП.

О продукте

Neoven - портативная индукционная печь с дополнительными подключаемыми модулями мини-холодильника, электрочайника и соковыжималки (или же смузи-мейкера).

В названии соединяется греческое слово "neo" - новая и английское "oven" - печь. От своих предшественниц она отличается как минимум тем, что может не только греть еду.

Как это возможно? У Neoven два отделения. Первое занимает большой контейнер для нагрева, собственно, сама печь. Второй предназначен для дополнительных модулей, которые можно выбрать в зависимости от настроения. В комплекте их пока три, но в компании планируют разрабатывать и другие.

Модули соединяются с девайсом с помощью магнитных контактов, что делает сборку простой и надежной, а конструкция обоих контейнеров с дополнительными уплотнениями позволяет переносить жидкие блюда, не боясь случайно их пролить.

Во внутренней части Neoven также предусмотрен отдельные отсеки для столовых

приборов, которые также крепятся с помощью магнита, и специй.

Устройство оборудовано тремя батареями мощностью 6000 mAh. Одного заряда достаточно для работы в течение пяти дней, при условии использования дважды в сутки.

Включать прибор можно напрямую, используя кнопки, или же дистанционно, с помощью смартфона и специального мобильного приложения.

Доступны два режима: срочный и по установленному заранее таймеру. Время на нагрев еды составляет около 5 минут.

* Размеры основного устройства -305х205х60

* Большой контейнер, предназначенный для нагрева - 175х154х42

* Маленький контейнер:

* Холодильник - 175х87х42

* Миксер - 175х84х42

* Чайник - 175х84х42

Как возникла идея

Идея создания Neoven пришла к CEO компании Максиму Наконечному, когда он ещё работал в большой компании.

"Так как я предпочитаю обедать домашней едой, мне каждый день приходилось греть свою еду в офисной микроволновке. И это было ужасно. Во-первых, практически всегда приходилось ждать своей очереди и тем самым тратить время, предназначенное на обед и отдых", - рассказывает Наконечный.

Также создателя расстраивало состояние микроволновки, ведь никто особо не следил за её чистотой, как, впрочем, и за чистотой электрочайника.

С этого началась история создания персональной альтернативы микроволновке.

Разработка устройства длится уже год. Помогают Наконечному дизайнер Илья Кичук и инженер Денис Галамага, известные по работам над iBlazr, Petcube и Effa.

Кому это нужно

Целевая аудитория Neoven - это не только офисные работники, но и сотрудники больших предприятий, водители такси и дальнобойщики, путешественники и другие.

По мнению создателей, устройство может пригодится каждому.

Например, по рассказам СЕО, было сообщение от работника канадской компании CGI Enterprise, в которой около 70 тысяч сотрудников по всему миру.

Он рассказал, что во французском офисе компании, в городе Тулуза каждый день домашней едой обедает около 500 человек. При этом каждую неделю микроволновки выходят из строя, и во время их заменить не могут, соответственно люди остаются без горячей еды.

Когда в канадской компании увидели Neoven, им очень понравилось это решение. Они решили купить каждому сотруднику по девайсу, чтобы у них была возможность греть еду в любом месте, экономя при этом время. После этого в Neoven решили предлагать печь-холодильник и другим крупным компаниям.

Также компания планирует начать сотрудничество с автокорпорациями, чтобы встраивать печь в авто.

"В последние время очень популярными стали умные технологии в автомобилях. Они становятся самоуправляемыми, что дает возможность работать во время поездки или отдыхать", - рассказывает Наконечный.

"Сейчас в авто встраивают массажеры, мультимедийные системы и прочее. Мы уверены, что в скором времени в автомобилях будут и бытовые устройства, так как они становятся все более универсальными", - отмечает он.

По его словам, в последние два года основано около 30-ти новых автомобильных компаний, и каждая пытается представить покупателю что-то новое, выделяющее её среди других, чем вполне может стать и Neoven.

Когда и где можно купить

Продажа устройства начнется в 2019 году, но в каком квартале в компании пока что затрудняются ответить.

"Разработка hardware продукта занимает очень много времени,и часто возникают различного рода проблемы, которые нужно решать, поэтому я не хочу называть точных сроков раньше времени", - комментирует Наконечный.

Выводить продукт в компании сразу планируют на мировой рынок.

"Сейчас я уже получаю много сообщений на оптовые поставки в Чили, Эквадор, Россию, Францию. Это все сообщения от наших соотечественников, которые так или иначе связаны с бизнесом, потому что международное продвижение мы ещё не начинали", - рассказывает Наконечный.

На международной выставке стартапов TechCrunch Tel Aviv 2018, которая проходила в Израиле и на которой был представлен Neoven, стартап отметили представители Samsung и Bosch.

От Samsung R&D Institute Israel и отдела Robert Bosch Venture Capital GmbH поступили предложения о помощи в разработке и на других этапах развития.

"Также я сейчас общаюсь со многим инвесторами, чтобы привлечь в стартап инвестиции.Это важный этап, чтобы мы могли двигаться дальше. Наша ближайшая цель - выход на Kickstarter", - отметил СЕО.

Какие планы

После первой портативной печи в компании хотят выпустить холодильник, который будет отличаться от всех тех решений, которые уже есть на рынке.

"У нас есть классная идея, которая привнесет новый опыт в пользовании казалось бы простой вещью", - отметил СЕО компании, пока оставив саму идею в секрете.

Также, по его словам, в компании разрабатывают домашний кулер для воды "с интересным функционалом".

"В наших планах каждый год, выпускать несколько категорий продуктов, которых нет на рынке. Помимо тех новых продуктов, которые мы хотим разработать, мы также будем выпускать продукты, которые уже представлены - чайники, сковороды, микроволновки, миксеры и прочее, но с добавлением новых функций и переосмысленным дизайном", - отметил он.

По словам разработчиков, все продукты будут запатентованы, так как каждый из них будет иметь что-то, что будет отличать его от предшественников.

"Сейчас именно то время, когда это стоит сделать. Потому что все привычные нам вещи остаются неизменными уже несколько десятков лет", - отметил Наконечный.