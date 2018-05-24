Apple — снова самый ценный бренд в мире

Издание Forbes опубликовало ежегодно обновляемый список самых ценных брендов, который в очередной раз возглавила компания Apple. Стоимость данного бренда эксперты Forbes оценивают в 182,8 млрд долларов, а это на 7,5% больше, чем было годом ранее.

Компания Samsung Electronics продала только в четвертом квартале прошлого года в четыре раза больше смартфонов, чем Apple. Однако Apple получила 87% прибыли на рынке смартфонов из-за своей ценовой политики, в результате стоимость бренда Samsung составила 47,6 млрд долларов, а компания смогла занять лишь седьмое место.

Но по сравнению с прошлым годом Samsung поднялась на три пункта, улучшив свой результат на 25%. А пару лет назад компания была на 11 месте, так что положительные сдвиги определенно присутствуют.

Google занимает второе место третий год подряд, улучшив свой прошлогодний результат на 30% до уровня 132,1 млрд долларов. Третье и четвертое места достались Microsoft и Facebook, которые были оценены в 104,9 и 94,8 млрд долларов соответственно. Замыкает пятерку лидеров Amazon с результатом 70,9 млрд долларов.