Финансовые новости
- |
- 16.01.18
- |
- 13:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Компания Infiniti продемонстрировала дизайн будущих моделей
11:40 16.01.2018 |
Компания Infiniti на Детройтском автосалоне представила концепт-кар Q Inspiration, оснащенный турбомотором с изменяемой степенью сжатия и системой автономного вождения ProPilot следующего поколения. Новинка, сочетающая в себе стиль классического седана с пропорциями купе, должна продемонстрировать новый «язык формы» марки.
Это первый прототип Infiniti, разработанный под руководством нового шеф-дизайнера марки Карима Хабиба, ранее занимавшего аналогичную должность в BMW.
Infiniti Q Inspiration - это попытка создать новую архитектуру для сегмента среднеразмерных седанов. В компании заявили, что за счет компактной силовой установки удалось снять компоновочные ограничения, сделав очень короткий капот и максимально просторный салон.
По словам шеф-дизайнера Infiniti Карима Хабиба, интерьер прототипа - это «минималистское воплощение благополучия и комфорта». В отделке интерьера концепт-кара используются материалы ручной работы, например, шпон японской березы, кожа и текстильный материал «нисидзин-ори», сделанный из лоскутков золотой рисовой бумаги, переплетенной шелковыми нитями.
Салон седана укомплектован парящей центральной консолью, фоновой подсветкой, сиденьями с «нулевой гравитацией» и индивидуальными сенсорными дисплеями для каждого пассажира. Мультимедийная система позволяет на каждый экран в салоне выводить разный контент: пассажиры могут слушать музыку и смотреть фильмы не отвлекая друг друга.
Автопилот прототипа может самостоятельно управлять машиной на шоссе, следуя по заданному маршруту, а также поддерживать движение в пробках.
Первой моделью Infiniti, оснащенной уникальным двигателем с изменяемой степенью сжатия, стал кроссовер QX50 нового поколения. «Турбочетверка» объемом два литра выдает 272 лошадиные силы и по производительности сравнима с атмосферным двигателем 3.5 V6. При этом такой агрегат на 30-35 процентов экономичнее.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Бизнес ухудшил инфляционные и девальвацинные ожидания на 2018г – опрос НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Как судебная реформа повлияет на выяснение отношений работников и работодателей
|Феникс и Лугаком. Что означает смерть Vodafone в Л-ДНР
|Как долго будет падать гривня
|ВСУ закрыли небо Донбасса для российских беспилотников
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания Infiniti продемонстрировала дизайн будущих моделей
|Lexus представил суперроскошный внедорожник
|Средняя стоимость эксплуатации электромобиля в США составляет около $500 в год
|Мошенники продают несуществующую криптовалюту Telegram
|Ford будет выпускать электроскутер OjO под своей маркой
|Tag Heuer выпустил недорогие умные Android-часы за $1200
Это интересно
|Чем нам грозит ошибка в процессорах Intel
|Представлена Lenovo Mirage Solo — первая гарнитура VR с поддержкой Google Worldsense
|На CES 2018 показали обновленного секс-робота Гармонию
|Американский производитель вертолетов Bell Helicopter представил концепт летающего такси
|В США заподозрили смартфоны Huawei Mate 10 в шпионаже
|CES 2018: Razer HyperFlux — система беспроводной передачи энергии на мышь через коврик
|Неизвестная китайская фирма построила электрокар с запасом хода 700 километров