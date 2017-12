Опубликован список худших паролей 2017 года

Второй год подряд самым популярным паролем в мире является «123456». Как сообщает Bleeping Computer, к такому выводу пришли эксперты калифорнийской компании SplashData (выпускает менеджеры паролей, в том числе TeamsID и Gpass) по итогам анализа миллионов паролей, оказавшихся в Сети в результате различных утечек.

«123456» является очень ненадежным паролем, но остальные в списке ста худших паролей 2017 года ничем не лучше. Большой популярностью пользуются спортивные термины (football, baseball, soccer, hockey, Lakers, jordan23, golfer, Rangers, Yankees), марки автомобилей (Mercedes, Corvette, Ferrari, Harley) и выражения (iloveyou, letmein, whatever, blahblah).

Как бы то ни было, истинными лидерами списка худших паролей являются имена: Robert (#31), Matthew (#32), Jordan (#33), Daniel (#35), Andrew (#36), Andrea (#38), Joshua (#40), George (#48), Nicole (#53), Hunter (#54), Chelsea (#62), Phoenix (#66), Amanda (#67), Ashley (#69), Jessica (#74), Jennifer (#76), Michelle (#81), William (#86), Maggie (#92), Charlie (#95) и Martin (#96).

Первые 25 паролей из топ-100 худших паролей 2017 года:

1 - 123456

2 - password

3 - 12345678

4 - qwerty

5 - 12345

6 - 123456789

7 - letmein

8 - 1234567

9 - football

10 - iloveyou

11 - admin

12 - welcome

13 - monkey

14 - login

15 - abc123

16 - starwars

17 - 123123

18 - dragon

19 - passw0rd

20 - master

21 - hello

22 - freedom

23 - whatever

24 - qazwsx

25 - trustno1