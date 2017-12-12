Какие гаджеты не стоит покупать в 2018 году

Гаджеты становятся с каждым годом все более "умными" и инновационными. Но не всегда разумно покупать очередную технологическую новинку сразу после ее появления в продаже. С покупкой каких устройств техно-гикам лучше повременить в грядущем 2018 году?

Первый блин комом. Эту народную мудрость можно вполне отнести к некоторым девайсам, только появившимся на рынке. Но зачастую мысль о покупке того или иного гаджета стоит отложить по причинам, не зависящим от качества хайтек-продукции. К примеру, авиакомпании США начинают запрещать провоз "умного" багажа. Пассажиру потребуется удалить аккумулятор из смарт-багажа при вылете любым рейсом American или American Eagle. Чуть позже аналогичные заявления сделали Alaska Airlines и Delta Air Lines. Если вы вдруг планировали приобрести "умный" чемодан - подумайте, возможно стоит взять в путешествие менее "проблемный" гаджет.

VR-системы

Сразу несколько крупнейших компаний, включая Google, Samsung, HTC, Sony, сделали ставку на устройства для погружения в виртуальную реальность. Несмотря на взрывной рост интереса к сегменту и радужные прогнозы о будущем VR-технологий, потребителям, возможно, лучше воздержаться от покупки шлема виртуальной реальности.

Причина - отсутствие достаточного количества контента. Да, аппаратная часть становится все более продвинутой, удобной в использовании и, следует отметить, стоит всё дешевле. Но вот прорывных игровых и прочих проектов для виртуальной реальности так и не вышло пока. Да, вы можете вложиться в топовый шлем от Sony или Oculus. Но тот список игр и приложений, которые доступны потребителям, не очень длинный. Технология перспективна и может, несомненно, стать новой экосистемой домашних развлечений. Но не в ближайшее время.

"Умная" бытовая техника

Одной из самых насыщенных новинками категорий продуктов на выставке Consumer Electronics Show в январе прошлого года стала "умная" техника. LG, Samsung и Whirlpool представили разнообразие интеллектуальных холодильников и стиральных машин. В то время как инновационный фактор этих товаров очевиден, покупателям стоит дважды подумать, прежде чем выбрасывать свой обычный,"не-смарт" прибор.

Холодильник может служить лет 10, а программная "начинка" новой техники будет обновляться достаточно часто. Нет смысла менять что-то, что находится в рабочем состоянии и выполняет свою основную функцию.

4K-телевизоры

С названием 4K понять все очень просто - это количество пикселей по горизонтальной линии дисплея. Их примерно 4 тыс., то есть в четыре раза больше стандартного Full HD с его 1080 пикселями. Преимущества - картинка гораздо более четкая и приятная. Особенно хорошо заметно преимущество 4K на больших и очень больших (к примеру, 65-дюймовых).

Из-за технических сложностей 4К-телевизор или монитор имеет скромную частоту обновления - 60 Гц. В играх этого может оказаться недостаточно. Для фильмов будет в самый раз, но контент должен быть в соответствующем разрешении. Смотреть его можно на Netflix, YouTube и ряде других сервисов.

Если вашему телевизору не более 2-3 лет, торопиться с апдейтом нет смысла. Выигрыш в разрешении обернется кучей сопутствующих затрат. Кроме того, 4K-телевизоры стоят в 2 или более раз дороже обычного HD 1080, притом разницу при обыденном просмотре вы, возможно, и не заметите.

Смарт-колонки

Основная функция всех смарт-спикеров - персональный помощник: разбудить вас утром, рассказать о последних новостях, погоде и пробках, напомнить о предстоящих встречах и мероприятиях, заказать товары или услуги и т. д.

Есть проблема адаптацией: где-то язык не поддерживается, где-то распознается некорректно, некоторые функции не поддерживаются в СНГ вообще или поддерживаются в немногих городах, как, например, вызов такси через Uber. Кроме того, многие пользователи жалуются на постоянные ошибки и проблемы, в том числе с воспроизведением музыки.

Кроме того, на рынке ожидается появление колонки от Apple: запуск HomePod перенесли на начало 2018 г. Несмотря на то что в Купертино очень надеялись выпустить колонку в продажу до новогодних праздников, инженерам потребовалось несколько больше времени, чтобы довести продукт до совершенства.

По словам Фила Шиллера, старшего вице-президента по маркетингу корпорации Apple, задержка поставок будет с лихвой компенсирована возможностями HomePod, который сможет выступать в роли хаба для управления домом. Так, войдя в комнату, где есть HomePod, вы сможете попросить его включить свет или, например, закрыть занавески.

iPhone X

iPhone X - юбилейный смартфон от Apple. Но если для вас "яблочный" смартфон не является предметом культа, а к покупке вы подходите серьезно и с холодной головой, то стоит задуматься. Юбилейный iPhone X - самый дорогой во всей линейке смартфонов Apple. При этом многие эксперты сомневаются в оправданности такого ценника за неочевидные инновации.

Среди того, на что обращают внимание, когда рассказывают об iPhoneX, - безрамочный экран. Но сверху дисплея есть вырез, где размещены несколько датчиков, инфракрасная камера, излучатель, микрофон, селфи-камера и проектор точек - это, конечно, не полноценная обычная рамка, но и безрамочным экран уже можно называть лишь с оговоркой. Кроме того, далеко не все приложения адаптируются под этот центральный вырез. К слову, подобные дисплеи не новы для мобильной отрасли. Уже давно ими оснащаются корейские и китайские смартфоны.

Инновационный датчик распознавания лица можно обмануть, но главное - в чем его преимущество перед привычным сканером отпечатка пальца? Во избежание слежки со стороны спецслужб некоторые пользователи заклеивали фронтальную камеру. Увы, в новом iPhone X без сканирования лица смартфон можно разблокировать только старым добрым кодом. Поэтому придется разрешить "большому брату" следить. =)

Помимо прочего - беспроводная зарядка заряжает гаджет примерно в полтора-два раза медленнее, чем через провод; новое управление смахиваниями, так как привычной кнопки "Домой" нет, придется переучиваться; корпус из стекла менее стойкий к царапинам и внешним воздействиям; батарея не очень емкая, слабее, чем у iPhone 8 Plus. Возможно, следующая версия смартфона, продолжающая традиции "десятки", будет совершенней. Может быть, стоит подождать этого часа.