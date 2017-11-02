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Робособака Sony aibo нового поколения стала более естественной и умной
10:12 01.11.2017 |
Японская корпорация Sony, как и ожидалось, представила роботизированную собаку нового поколения - интеллектуальный питомец aibo поступит в продажу в январе следующего года.
По сравнению с предшественниками новый робопёс выглядит и ведёт себя более естественно. У собаки двигаются все части тела, а общее количество степеней свободы достигает 22. Робот оснащён массивом из четырёх микрофонов и динамиком; в глаза интегрированы небольшие OLED-дисплеи.
С течением времени aibo обучается и подстраивается под своих владельцев. К примеру, собака запоминает действия, которые вызывают у людей улыбку и радость. Кроме того, пёс учитывает, когда хозяева его поглаживают и хвалят, а когда - журят за «проделки».
Робот наделён самыми разнообразными сенсорами. Это датчики прикосновения на спине и голове, трёхосевые гироскопы и акселерометры, датчики движения, освещённости и пр. Кроме того, имеются камеры.
Внутри aibo бьётся кремниевое «сердце» с четырьмя вычислительными ядрами. Собака поддерживает обмен данными через сотовые сети LTE и беспроводные сети Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n.
Средства глубокого обучения позволяют роботизированному псу изменять своё поведение с течением времени. Собака способна демонстрировать собственные эмоции, в частности, отвечать взаимностью на выражения любви со стороны владельцев.
Размеры aibo составляют приблизительно 180 × 293 × 305 мм, вес - 2,2 кг. Заряда аккумуляторов хватает на два часа активного существования, подзарядка занимает примерно три часа.
Поначалу новинка будет доступна в Японии по цене около $1700. Кроме того, владельцам придётся приобрести сопутствующую сервис-подписку (для доступа к облаку и LTE) на три года стоимостью $26 в месяц.
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