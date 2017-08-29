Дроны будут отслеживать акул на пляжах Австралии

Изучая фотографии прибрежных вод, полученные методом аэрофотосъемки, люди могут определить присутствие акул рядом с пляжами с точностью около 30%.

Уже в сентябре этого года посетители некоторых пляжей Австралии будут куда более осведомлены о вероятности нахождения рядом акул. Отслеживанием морской живности в прибрежных зонах океана займутся беспилотные летательные аппараты Little Ripper, которые вместе с новой системой искусственного интеллекта смогут выявлять наличие акул с точностью 90%.

Самообучающаяся компьютерная система сможет отличать акул от серфингистов, дельфинов, китов и прочей морской живности, что также позволяет использовать дроны Little Ripper для контроля популяции животных.

Дроны будут оснащены спасательными плотами и маячками, которые они могут сбросить на воду при обнаружении людей, нуждающихся в помощи. Кроме того, производитель Little Ripper работает на специальным веществом, которое будет отпугивать акул.