Уход Трампа лишит Twitter двух миллиардов долларов

Компания Twitter Inc. потеряет $2 млрд капитализации, или пятую часть своей стоимости, если президент США Дональд Трамп перестанет пользоваться этой социальной сетью. Такие данные предоставил аналитик Monness Crespi Hardt & Co. Джеймса Какмак, сообщает Bloomberg.

"В мире нет лучшей бесплатной рекламы, чем президент Соединенных Штатов", - сказал Какмак.

По его словам, если Трамп перестанет публиковать сообщения в Twitter, это не вызовет оттока пользователей соцсети, но снизит стоимость нематериальных активов компании.

Трамп начал пользоваться Twitter в 2009 г. - с тех пор он опубликовал выше 35 тыс. сообщений и приобрел свыше 36 млн подписчиков.

Ежемесячная аудиторияTwitter - около 320 млн человек, Bloomberg оценивает рыночную капитализацию компании в $11,7 млрд.

Отметим, что акции Twitter упали на 14% с тех пор, как Трамп выиграл президентские выборы в США.

Ранее сообщалось, что чистый убыток сервиса микроблогов Twitter Inc. по итогам 2016 г. сократился на 12,1% по сравнению с показателем 2015 г. - до $456,87 млн.