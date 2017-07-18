ФБР предупредило родителей об опасности IoT-игрушек

В понедельник, 17 июля, ФБР опубликовало уведомление для родителей, чьи дети играют с «умными» игрушками. Бюро рекомендовало внимательно проверить подключенных к интернету кукол, медведей и пр. на предмет угрозы конфиденциальности персональных данных.

Согласно уведомлению, многие игрушки с функционалом, базирующимся на облачных технологиях (например, распознавание речи), «могут представлять угрозу конфиденциальности и безопасности детей в связи с большим объемом персональной информации, которая может быть непреднамеренно раскрыта». Безопасности таких игрушек уделяется недостаточно внимания, поскольку производители прежде всего стремятся сделать их как можно более удобными в использовании и привлекательным для покупателей, считают специалисты ФБР.

«Потребители должны найти в интернете информацию обо всех известных проблемах в этих игрушках, обнаруженных исследователями или упомянутых в отзывах покупателей», - говорится в уведомлении. Кроме того, бюро рекомендовало родителям внимательно ознакомиться с положениями о защите конфиденциальных данных, которыми руководствуется производитель.

Напомним , ранее в этом году произошла утечка данных свыше 800 тыс. клиентов компании Spiral Toys, занимающейся производством «умных» плюшевых игрушек. Кроме того, в связи с угрозой безопасности данных в феврале нынешнего года Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) запретило линейку «умных» кукол «Моя подруга Кайла» (My Friend Cayla), назвав игрушку шпионским устройством.