15 сбывшихся предсказаний Билла Гейтса

В 1999 г. Билл Гейтс написал книгу "Бизнес со скоростью мысли" (Business @ the Speed of Thought). В этой книге он сделал 15 смелых предсказаний, которые в то время казались шокирующими.

Однако предсказания Гейтса сбылись.

Ниже мы решили вспомнить, какие прогнозы дал Билл Гейтс почти 20 лет назад и что из этого сбылось.

1. Сайты, где сравниваются цены

Предсказание Гейтса: "Услуги по автоматическому сравнению цен будут развиваться, что позволит людям узнавать цены на разных сайтах и без большого труда найти самое дешевое предложение на аналогичный продукт у разных производителей".

Что мы видим сегодня: мы легко можем найти необходимый нам товар в Google или Amazon, просмотреть различные цены на аналогичные товары. Существует множество сайтов, которые созданы как раз с этой целью.

2. Мобильные устройства

Предсказание Гейтса: "Люди будут носить с собой небольшие устройства, которые позволят им постоянно быть на связи и вести электронный бизнес, где бы они ни находились. Они смогут читать новости, узнавать расписание полетов или получать информацию о финансовых рынках с помощью этих устройств".

Что мы видим сегодня: смартфоны, "умные" часы, планшеты - с помощью этих устройств предсказание Гейтса стало реальностью.

3. Мгновенные платежи и онлайн-финансирование, улучшение системы здравоохранения с помощью сети

Предсказание Гейтса: "Люди будут оплачивать свои счета и управлять финансами, а также обращаться к докторам через интернет".

Что мы видим сегодня: технологии не сильно изменили систему здравоохранения, нам по-прежнему необходимо личное присутствие в кабинете врача и осмотр. Тем не менее стало проще найти нужного доктора или записаться на прием.

Если говорить об управлении финансами и электронных платежах, то с уверенностью можно сказать, что каждый банк старается развиваться в этом направлении, предоставляя клиентам максимальное число возможностей для удобного управления финансами.

4. Личные помощники и интернет вещей

Предсказание Гейтса: "Будут развиваться личные помощники. Они будут связывать и синхронизировать все ваши устройства, где бы вы ни находились - дома или на работе, а также они будут позволять устройствам обмениваться данными.

Такое устройство будет проверять вашу электронную почту и представлять вам эту информацию. Они будут помогать составлять список покупок. Таким образом, вы получите расписание и список покупок, которые вам необходимо сделать".

Что мы видим сегодня: Google Now, "умный помощник", который устанавливается на мобильные устройства, начинает двигаться в этом направлении.

Существуют и другие программы, которые позволяют не только совершать покупки, но также регулировать температуру в доме. Широкое распространение получили программы, которые проверяют электронную почту.

5. Онлайн-контроль за домом

Предсказание Гейтса: "Станет привычным получать постоянное видео изображение своего дома, которое позволяет узнать, если кто-то придет к вам, пока вас нет".

Что мы видим сегодня: Google уже купила Dropcam - производителя домашних камер слежения - за $555 млн в 2014 г.

Но это было лишь начало. Уже сейчас появились домофоны, которые позволяют увидеть человека, который звонит в вашу квартиру.

Существуют технологии, позволяющие контролировать ваших питомцев, пока вас нет дома.

6. Социальные сети

Предсказание Гейтса: "Получат распространение сайты для друзей и членов семьи, где они смогут болтать и планировать события".

Что мы видим сегодня: 2 млрд человек являются пользователями Facebook, где они общаются с друзьями и членами семьи и планируют мероприятия.

Существуют и другие социальные сети: Snapchat, Instagram, WhatsApp и много-многое другое.

7. Автоматическая реклама

Предсказание Гейтса: "Программа, которая знает, что вы только что забронировали билеты, автоматически предлагает вам информацию о развлечениях в поездке в том месте, куда вы поедете. Программа выдает информацию о развлечениях, скидках, распродажах и многих других интересных для вас вещах".

Что мы видим сегодня: сегодня развита контекстная реклама, которая предлагает информацию не только о развлечениях, но также выдает информацию об отелях и ресторанах. Существует сервис Airbnb, позволяющий бронировать не только гостиницы, но и комнаты в частных домах, что выходит дешевле.

8. Сайты для обсуждения спортивных событий

Предсказание Гейтса: "Пока мы смотрим матч по телевизору, технологии позволят нам обсудить его с нашими друзьями, а также узнать дополнительную информацию, которая касается этого вида спорта в целом, соревнований и спортсменов, а также проголосовать за тех, кто, как вы думаете, победит."

Что мы видим сегодня: целый ряд социальных сетей позволяют регулярно обсуждать спортивные мероприятия в реальном времени.

9. "Умная" реклама

Предсказание Гейтса: "Устройства будут выдавать "умную" рекламу. Они будут знать покупательские тенденции и будут отображать рекламные объявления, которые соответствуют вашим предпочтениям".

Что мы видим сегодня: большинство онлайн-рекламы имеют именно такие характеристики. Вы получаете рекламные предложения, основанные на истории просмотров, личных интересах и истории покупок.

10. Ссылки на сайт во время прямого телевещания

Предсказание Гейтса: "Телевидение будет также включать отображение ссылок на соответствующие сайты и контент, который дополняет то, что вы смотрите".

Что мы видим сегодня: практически любая реклама на телевидении дополняется информацией о том, на какой сайт необходимо зайти, чтобы получить дополнительную информацию. Редкостью стала реклама без такой ссылки, чем наоборот.

11. Панели обсуждения онлайн

Предсказание Гейтса: "Жители городов и деревень будут иметь возможность вести обсуждение относительно вопросов, которые напрямую их касаются, таких как политика, городское планирование или безопасность".

Что мы видим сегодня: на большинстве новостных сайтов есть разделы, в которых люди могут вести диалог, на других сайтах есть форумы, где люди могут обсуждать волнующие их вопросы.

12. Сайты по интересам

Предсказание Гейтса: "Онлайн-сообщества будут создаваться не столько по географическому положению, сколько по интересам".

Что мы видим сегодня: существует огромное число разнообразных сайтов и онлайн-сообществ, которые посвящены различным темам. Эти сайты могут посещать все люди, вне зависимости от того, где они проживают.

Основу формирования интернет-сообществ представляют интересы участников, а не их географическое местонахождение.

13. Программы для управления проектами

Предсказание Гейтса: "Управляющие проектами, которые хотят набрать достойную команду, могут сделать это онлайн, описать проект и получить рекомендации о специалистах, которые соответствуют их требованиям".

Что мы видим сегодня: огромное число таких сайтов используется для поиска нужных специалистов.

14. Прием на работу онлайн

Предсказание Гейтса: "Аналогично люди, которые ищут работу, смогут найти информацию о поиске сотрудника онлайн, заявив о своих интересах, требованиях, а также рассказав о своей квалификации".

Что мы видим сегодня: каждый соискатель может разместить свое резюме в интернете, а также искать подходящие ему вакансии. Это стало настолько обыденным, что уже не воспринимается как что-то фантастическое.

15. Программное обеспечение для делового сообщества

Предсказание Гейтса: "Компании смогут объявлять тендеры на выполнение проектов, будь то строительный проект, съемка фильма или рекламная кампания. Это будет эффективным решением как для крупных компаний, которые хотят заказать услуги, с которыми они обычно не сталкиваются, так и для небольших компаний, которые ищут новых клиентов".

Что мы видим сегодня: многие программы развиваются в этом направлении, позволяя связывать бизнес с бизнесом, вести диалог, что приводит к реализации совместных проектов. Существуют приложения, в которых можно найти самых различных специалистов - дизайнеров, писателей, инженеров.