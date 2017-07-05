15 сбывшихся предсказаний Билла Гейтса

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

15 сбывшихся предсказаний Билла Гейтса

 

В 1999 г. Билл Гейтс написал книгу "Бизнес со скоростью мысли" (Business @ the Speed of Thought). В этой книге он сделал 15 смелых предсказаний, которые в то время казались шокирующими.

Однако предсказания Гейтса сбылись.

Ниже мы решили вспомнить, какие прогнозы дал Билл Гейтс почти 20 лет назад и что из этого сбылось.

1. Сайты, где сравниваются цены

Предсказание Гейтса: "Услуги по автоматическому сравнению цен будут развиваться, что позволит людям узнавать цены на разных сайтах и без большого труда найти самое дешевое предложение на аналогичный продукт у разных производителей".

Что мы видим сегодня: мы легко можем найти необходимый нам товар в Google или Amazon, просмотреть различные цены на аналогичные товары. Существует множество сайтов, которые созданы как раз с этой целью.

2. Мобильные устройства

Предсказание Гейтса: "Люди будут носить с собой небольшие устройства, которые позволят им постоянно быть на связи и вести электронный бизнес, где бы они ни находились. Они смогут читать новости, узнавать расписание полетов или получать информацию о финансовых рынках с помощью этих устройств".

Что мы видим сегодня: смартфоны, "умные" часы, планшеты - с помощью этих устройств предсказание Гейтса стало реальностью.

3. Мгновенные платежи и онлайн-финансирование, улучшение системы здравоохранения с помощью сети

Предсказание Гейтса: "Люди будут оплачивать свои счета и управлять финансами, а также обращаться к докторам через интернет".

Что мы видим сегодня: технологии не сильно изменили систему здравоохранения, нам по-прежнему необходимо личное присутствие в кабинете врача и осмотр. Тем не менее стало проще найти нужного доктора или записаться на прием.

Если говорить об управлении финансами и электронных платежах, то с уверенностью можно сказать, что каждый банк старается развиваться в этом направлении, предоставляя клиентам максимальное число возможностей для удобного управления финансами.

4. Личные помощники и интернет вещей

Предсказание Гейтса: "Будут развиваться личные помощники. Они будут связывать и синхронизировать все ваши устройства, где бы вы ни находились - дома или на работе, а также они будут позволять устройствам обмениваться данными.

Такое устройство будет проверять вашу электронную почту и представлять вам эту информацию. Они будут помогать составлять список покупок. Таким образом, вы получите расписание и список покупок, которые вам необходимо сделать".

Что мы видим сегодня: Google Now, "умный помощник", который устанавливается на мобильные устройства, начинает двигаться в этом направлении.

Существуют и другие программы, которые позволяют не только совершать покупки, но также регулировать температуру в доме. Широкое распространение получили программы, которые проверяют электронную почту.

5. Онлайн-контроль за домом

Предсказание Гейтса: "Станет привычным получать постоянное видео изображение своего дома, которое позволяет узнать, если кто-то придет к вам, пока вас нет".

Что мы видим сегодня: Google уже купила Dropcam - производителя домашних камер слежения - за $555 млн в 2014 г.

Но это было лишь начало. Уже сейчас появились домофоны, которые позволяют увидеть человека, который звонит в вашу квартиру.

Существуют технологии, позволяющие контролировать ваших питомцев, пока вас нет дома.

6. Социальные сети

Предсказание Гейтса: "Получат распространение сайты для друзей и членов семьи, где они смогут болтать и планировать события".

Что мы видим сегодня: 2 млрд человек являются пользователями Facebook, где они общаются с друзьями и членами семьи и планируют мероприятия.

Существуют и другие социальные сети: Snapchat, Instagram, WhatsApp и много-многое другое.

7. Автоматическая реклама

Предсказание Гейтса: "Программа, которая знает, что вы только что забронировали билеты, автоматически предлагает вам информацию о развлечениях в поездке в том месте, куда вы поедете. Программа выдает информацию о развлечениях, скидках, распродажах и многих других интересных для вас вещах".

Что мы видим сегодня: сегодня развита контекстная реклама, которая предлагает информацию не только о развлечениях, но также выдает информацию об отелях и ресторанах. Существует сервис Airbnb, позволяющий бронировать не только гостиницы, но и комнаты в частных домах, что выходит дешевле.

8. Сайты для обсуждения спортивных событий

Предсказание Гейтса: "Пока мы смотрим матч по телевизору, технологии позволят нам обсудить его с нашими друзьями, а также узнать дополнительную информацию, которая касается этого вида спорта в целом, соревнований и спортсменов, а также проголосовать за тех, кто, как вы думаете, победит."

Что мы видим сегодня: целый ряд социальных сетей позволяют регулярно обсуждать спортивные мероприятия в реальном времени.

9. "Умная" реклама

Предсказание Гейтса: "Устройства будут выдавать "умную" рекламу. Они будут знать покупательские тенденции и будут отображать рекламные объявления, которые соответствуют вашим предпочтениям".

Что мы видим сегодня: большинство онлайн-рекламы имеют именно такие характеристики. Вы получаете рекламные предложения, основанные на истории просмотров, личных интересах и истории покупок.

10. Ссылки на сайт во время прямого телевещания

Предсказание Гейтса: "Телевидение будет также включать отображение ссылок на соответствующие сайты и контент, который дополняет то, что вы смотрите".

Что мы видим сегодня: практически любая реклама на телевидении дополняется информацией о том, на какой сайт необходимо зайти, чтобы получить дополнительную информацию. Редкостью стала реклама без такой ссылки, чем наоборот.

11. Панели обсуждения онлайн

Предсказание Гейтса: "Жители городов и деревень будут иметь возможность вести обсуждение относительно вопросов, которые напрямую их касаются, таких как политика, городское планирование или безопасность".

Что мы видим сегодня: на большинстве новостных сайтов есть разделы, в которых люди могут вести диалог, на других сайтах есть форумы, где люди могут обсуждать волнующие их вопросы.

12. Сайты по интересам

Предсказание Гейтса: "Онлайн-сообщества будут создаваться не столько по географическому положению, сколько по интересам".

Что мы видим сегодня: существует огромное число разнообразных сайтов и онлайн-сообществ, которые посвящены различным темам. Эти сайты могут посещать все люди, вне зависимости от того, где они проживают.

Основу формирования интернет-сообществ представляют интересы участников, а не их географическое местонахождение.

13. Программы для управления проектами

Предсказание Гейтса: "Управляющие проектами, которые хотят набрать достойную команду, могут сделать это онлайн, описать проект и получить рекомендации о специалистах, которые соответствуют их требованиям".

Что мы видим сегодня: огромное число таких сайтов используется для поиска нужных специалистов.

14. Прием на работу онлайн

Предсказание Гейтса: "Аналогично люди, которые ищут работу, смогут найти информацию о поиске сотрудника онлайн, заявив о своих интересах, требованиях, а также рассказав о своей квалификации".

Что мы видим сегодня: каждый соискатель может разместить свое резюме в интернете, а также искать подходящие ему вакансии. Это стало настолько обыденным, что уже не воспринимается как что-то фантастическое.

15. Программное обеспечение для делового сообщества

Предсказание Гейтса: "Компании смогут объявлять тендеры на выполнение проектов, будь то строительный проект, съемка фильма или рекламная кампания. Это будет эффективным решением как для крупных компаний, которые хотят заказать услуги, с которыми они обычно не сталкиваются, так и для небольших компаний, которые ищут новых клиентов".

Что мы видим сегодня: многие программы развиваются в этом направлении, позволяя связывать бизнес с бизнесом, вести диалог, что приводит к реализации совместных проектов. Существуют приложения, в которых можно найти самых различных специалистов - дизайнеров, писателей, инженеров.
По материалам: Вести Экономика
 

ПО РУБРИКАМ

17:19 Со­вет НБУ счи­та­ет до­ста­точ­ным по­вы­ше­ние ми­ни­маль­но­го устав­но­го ка­пи­та­ла бан­ков до 200 млн грн

17:15 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 5 июля со­ста­вил 26,1193 грн

16:43 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 05.07.17

15:50 Сни­же­ние кур­са грив­ни во втор­ник и сре­ду обу­слов­ле­но вре­мен­ным де­фи­ци­том ва­лю­ты из-за вы­ход­но­го в США - НБУ

15:39 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 371 млрд гри­вен, бан­ки умень­ши­ли на 241,16 млн до 280,76 млрд гри­вен 5 июля

15:31 Дол­лар 5 июля пе­ре­шел от сни­же­ния к ро­сту пе­ред пуб­ли­ка­ци­ей про­то­ко­ла ФРС, ие­на сни­жа­ет­ся

13:54 Со­вет НБУ при­знал не­до­ста­точ­ной ра­бо­ту прав­ле­ния по над­зо­ру за При­ватБан­ком

13:32 Фон­до­вые рын­ки АТР вы­рос­ли 5 июля, по­до­ро­жа­ли ак­ции ав­то­про­из­во­ди­те­лей

13:18 НБУ про­дал $34,9 млн на аук­ци­оне в сре­ду при спро­се $38,9 млн

12:57 Ита­лия по­да­ла иск на €2,7 млрд к Morgan Stanley

12:07 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 5 июля

11:50 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 04.07.2017

11:39 Со­вет НБУ оце­ни­ва­ет по­те­ри эко­но­ми­ки от бан­ков­ско­го кри­зи­са в 2014-2016 в 38% ВВП

11:09 Monte Paschi уво­лит 5,5 тыс. че­ло­век, за­кро­ет 600 от­де­ле­ний и про­даст пло­хие кре­ди­ты на 28,6 млрд ев­ро

10:59 НБУ про­дал 4 июля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 21 078 млн гри­вен

• дальше…

18:01 Пр­да­жи но­вых ком­мер­че­ских ав­то­мо­би­лей в июне вы­рос­ли на 27%

16:41 Укра­и­на пла­ни­ру­ет вый­ти с раз­ме­ще­ни­ем ев­ро­об­ли­га­ций на $500 млн вме­сто $1 млрд за­яв­лен­ных ра­нее, - Да­ни­люк

16:12 Вен­грия до­го­во­ри­лась с Га­з­про­мом про­длить "Ту­рец­кий поток"

15:27 Це­ны на нефть 5 июля ско­ри­ли сни­же­ние на дан­ных о ро­сте экс­пор­та стран ОПЕК

13:14 Экс­пер­ты до­ка­за­ли, что це­лью ви­ру­са Petya.A бы­ла имен­но Укра­и­на

11:57 Гла­ва Мин­фи­на Укра­и­ны ожи­да­ет по­ступ­ле­ния 5-го тран­ша кре­ди­та МВФ осе­нью

11:39 Со­вет НБУ оце­ни­ва­ет по­те­ри эко­но­ми­ки от бан­ков­ско­го кри­зи­са в 2014-2016 в 38% ВВП

09:58 Зо­ло­то про­дол­жа­ет до­ро­жать 4 июля на фоне гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

09:21 Раз­ру­ше­ние ми­фов: в чем суть за­ко­на о финан­со­вой ре­струк­ту­ри­за­ции

08:19 Пра­во­охра­ни­те­ли предот­вра­ти­ли ки­бе­р­ата­ку ви­ру­са Petya.A 4 июля, - Ава­ков

• дальше…

17:12 "Ве­ла­ят Хорасан" - но­вый враг Рос­сии в Аф­га­ни­стане

16:54 Ки­таю уда­лось за­мед­лить рост те­не­вой эко­но­ми­ки

16:12 Вен­грия до­го­во­ри­лась с Га­з­про­мом про­длить "Ту­рец­кий поток"

12:57 Ита­лия по­да­ла иск на €2,7 млрд к Morgan Stanley

12:48 Дол­го­вая про­бле­ма Ки­тая тре­бу­ет де­ли­кат­но­го ре­ше­ния

10:17 Сунь Цзы про­тив Кла­у­зе­ви­ца: где бы­ла клю­че­вая ошиб­ка Крем­ля

09:41 Moody's ухуд­ши­ло про­гноз по рей­тин­гу Ка­та­ра до не­га­тив­но­го со ста­биль­но­го

09:01 Пре­мьер Ин­дии на­чал ис­то­ри­че­ский ви­зит в Из­ра­иль

08:38 Гла­вы МИД че­ты­рех араб­ских стран об­су­дят в Ка­и­ре кри­зис во­круг Ка­та­ра

08:27 Пре­зи­дент Гру­зии от­вер­га­ет воз­мож­ность со­гла­сить­ся на на­ру­ше­ние тер­ри­то­ри­аль­ной це­лост­но­сти стра­ны

07:56 В Тур­ции Му­ста­фа Дже­милев про­вел встре­чу с Эр­до­га­ном

04.07 Пре­мьер Фран­ции объ­явил о ме­рах эко­но­мии в борь­бе с бюд­жет­ным де­фи­ци­том

04.07 Пе­до­филь­ская кар­та. Ре­фор­ма бан­ка Ва­ти­ка­на по­лу­чи­ла кру­той по­во­рот

04.07 Курд­ские вой­ска про­рва­лись в центр Рак­ки

04.07 Да­ния по­ду­ма­ет о бан­ков­ском со­ю­зе ЕС до 2019 го­да

• дальше…

17:25 Рыб­ный пат­руль за пе­ри­од не­ре­ста в 2017г за­фик­си­ро­вал пра­во­на­ру­ше­ния на 65 млн грн

10:31 Ки­ев раз­ре­шил ис­поль­зо­ва­ние куп­лен­ных до по­до­ро­жа­ния 15 июля же­то­нов на про­езд в мет­ро до 31 июля

03.07 Бор­исполь бу­дет раз­ви­вать­ся как ха­бо­вый аэро­порт - Ря­би­кин

03.07 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: июнь 2017 г.

03.07 От­ныне те­сты для по­лу­че­ния удо­сто­ве­ре­ния во­ди­те­ля в Укра­ине бу­дут сда­вать по но­вым эк­за­ме­на­ци­он­ным во­про­сам

29.06 Ещё на 6 сто­лич­ных ули­цах по­явит­ся от­дель­ная по­ло­са для об­ще­ствен­но­го транс­пор­та

27.06 Ки­ев­со­вет го­то­вит­ся пе­ре­име­но­вать про­спект По­бе­ды на Брест-Ли­тов­ский

27.06 В Ки­е­ве с 15 июля вы­рас­тут та­ри­фы на про­езд в го­род­ском транс­пор­те

26.06 По­ро­шен­ко под­пи­сал за­кон об от­мене ре­ги­стра­ции ин­ве­сти­ций и упро­ще­нии вы­да­чи ви­дов на жи­тель­ство в Укра­ине

23.06 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен пла­ни­ру­ет вве­сти по­пол­не­ние про­езд­ных би­ле­тов он­лайн и в лю­бом тер­ми­на­ле по­пол­не­ния сче­тов

23.06 Мет­ро на Ви­но­гра­да­ре по­явит­ся до кон­ца 2019 го­да

20.06 Ки­ев­со­вет под­дер­жал пре­кра­ще­ние со­гла­ше­ния с "Киевэнерго", пред­ва­ри­тель­но про­длив его на че­ты­ре ме­ся­ца

20.06 Ки­ев­ская ТЭЦ-6 мо­жет воз­об­но­вить ра­бо­ту к кон­цу не­де­ли

19.06 Goodbye, Ах­ме­тов. Станет ли со­гла­ше­ние с фин­ской Fortum уда­чей для Ки­е­ва

16.06 За год Укра­и­на под­ня­лась с 56-го на 50-е ме­сто в рей­тин­ге ин­но­ва­ци­он­ных стран

• дальше…

16:22 Бой под Пес­ка­ми. Что за­ду­мал Пу­тин пе­ред G20

16:00 Пред­став­ле­ние на Ло­зо­во­го за­кон­ное и мо­ти­ви­ро­ван­ное, но не­до­ста­точ­но обос­но­ван­ное - ре­ше­ние ре­гла­мент­но­го ко­ми­те­та

10:47 По­че­му До­нецк ста­но­вит­ся зо­ной пол­но­цен­ных бо­е­вых дей­ствий

10:17 Сунь Цзы про­тив Кла­у­зе­ви­ца: где бы­ла клю­че­вая ошиб­ка Крем­ля

07:56 В Тур­ции Му­ста­фа Дже­милев про­вел встре­чу с Эр­до­га­ном

07:46 НАБУ и САП пред­ста­ви­ли до­ка­за­тель­ства не­за­кон­но­го обо­га­ще­ния Дей­дея

04.07 В Укра­ине все еще есть груп­па оли­гар­хов, пы­та­ю­щих­ся про­ти­во­сто­ять ре­фор­мам - Мин­га­рел­ли

04.07 Пред­став­ле­ние на Дов­го­го со­дер­жит су­ще­ствен­ные не­до­стат­ки, бу­дет на­прав­ле­но спи­ке­ру Ра­ды - ре­ше­ние ре­гла­мент­но­го ко­ми­те­та

04.07 Бой за се­рую зо­ну. Что про­ис­хо­дит под Ка­мен­кой

04.07 Сле­ду­ю­щее пред­став­ле­ние Лу­цен­ко мо­жет быть на Ба­ку­ли­на

04.07 Сколь­ко еще нар­де­пов вос­поль­зу­ют­ся схе­мой Ле­щен­ко-Дей­дея

04.07 За­ко­но­про­ект о деок­ку­па­ции Дон­бас­са не пе­ре­да­вал­ся в пра­ви­тель­ство и Ка­б­мин при­мет уча­стие в его раз­ра­бот­ке в свое вре­мя - Грой­сман

03.07 В де­ле о "выш­ках Бойко" идет след­ствие в от­но­ше­нии дей­ству­ю­ще­го на­род­но­го де­пу­та­та - Лу­цен­ко

03.07 Ссо­ра за Дон­басс: Как Ту­ка с Жеб­рив­ским во­ю­ют за крес­ло

03.07 Ре­гла­мент­ный ко­ми­тет Ра­ды счел не­обос­но­ван­ным пред­став­ле­ние ген­про­ку­ра­ту­ры на сня­тие не­при­кос­но­вен­но­сти с нар­де­па Дей­дея

• дальше…

17:53 15 сбыв­ших­ся пред­ска­за­ний Бил­ла Гейт­са

17:38 Ха­ке­ры взло­ма­ли од­ну из круп­ней­ших бирж крип­то­ва­лю­ты

14:01 Google пред­ла­га­ет осна­щать смарт­фо­ны та­ч­па­дом на тыль­ной сто­роне

04.07 NASA на­не­сёт по асте­ро­и­ду «ки­не­ти­че­ский удар»

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

04.07 SpaceX впер­вые по­втор­но ис­поль­зо­ва­ла кос­ми­че­ский гру­зо­вик Dragon для пе­ре­воз­ки гру­зов на МКС

04.07 Со­зда­те­лей ав­то­бу­са, под ко­то­рым мо­гут ез­дить ав­то­мо­би­ли, по­до­зре­ва­ют в мо­шен­ни­че­стве

04.07 Са­мый мощ­ный Porsche 911 в ис­то­рии: 700 сил и 2,8 се­кун­ды до «сот­ни»

04.07 Huawei, SAIC Motor и China Mobile по­ка­за­ли ди­стан­ци­он­ное управ­ле­ние ав­то­мо­би­лем по се­ти 5G

03.07 Ана­ли­тик: Apple вы­пу­стит смарт-оч­ки Apple Glasses к 2020 го­ду

03.07 Вор, по­хи­тив­ший бит­кой­ны у дру­гих ки­бер­пре­ступ­ни­ков, при­знал свою ви­ну

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

03.07 В но­вой Audi A8 по­явит­ся мас­саж ног

03.07 От­ныне те­сты для по­лу­че­ния удо­сто­ве­ре­ния во­ди­те­ля в Укра­ине бу­дут сда­вать по но­вым эк­за­ме­на­ци­он­ным во­про­сам

30.06 LG бу­дет по­став­лять си­сте­мы кру­го­во­го об­зо­ра для пре­ми­аль­ных не­мец­ких ав­то­мо­би­лей

• дальше…

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно