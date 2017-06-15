Опрос: приложения в смартфонах заставляют больше тратить

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Опрос: приложения в смартфонах заставляют больше тратить

 

Как свидетельствуют данные опроса, мобильные приложения делают процесс оплаты товаров и услуг слишком простым. Аппы в смартфонах заставляют тратить больше и вредят финансовому благополучию - так считает треть опрошенных британцев.

Опрос был проведен Программой выплаты компенсаций вкладчикам финансовых организаций, сообщает Би-Би-си. Опрошенные британцы признали, что встроенная в приложения удобная система оплаты заметно облегчает процесс покупки, в результате человек легче расстается с деньгами и перестает следить за расходами.

Две три респондентов пояснили, что благодаря приложениям им становится легче тратить деньги на покупки, в том числе просто лежа в кровати с утра или в конце дня.

Опрос также показал, что женщины в приложениях тратят больше мужчин. В среднем в месяц с помощью приложений женщина тратит 131 фунт (около 167 долларов), в то время как мужчина - 115 фунтов (примерно 147 долларов).

Мужчины обычно тратят деньги на азартные игры, путешествия, общение, развлечения и музыку. Женщины предпочитают приложения для шоппинга и доставки еды.

Эксперты, проводившие опрос, поясняют, что с помощью смартфонов можно совершить покупку, просто консувшись пальцем экрана. В результате у человека остается меньше времени, чем в магазине, на то, чтобы обдумать покупку.

Еще один опрос, проведенный банком Nationwide, показал, что людям становится все более комфортно использовать биометрические данные, совершая платежи.

В исследовании компании приводится мнение футуролога Яна Пирсона, который уверен, что вскоре оплата станет еще более удобной благодаря развитию технологий распознавания жестов и голоса.

"Показать на кого-то и сказать "Вот ваши 13 фунтов 46 пенсов" - для этого достаточно совместить системы распознавания голоса и жестов с налчием вашего смартфона как системы электронной идентификации", - поясняет Пирсон.

 

ПО РУБРИКАМ

07:35 Ка­б­мин упро­стил пе­ре­вод дач­ных до­мов в жи­лые

07:26 Бир­жи США за­кры­лись раз­но­на­прав­лен­но 14 июня, Dow Jones об­но­вил ре­корд на ито­гах за­се­да­ния ФРС

14.06 Каз­на­чеи объ­яс­ня­ют рост спро­са на меж­бан­ке ак­тив­но­стью ин­ве­сто­ров, ко­то­рые ску­па­ли дол­лар под ре­па­три­а­цию ди­ви­ден­дов

14.06 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 14.06.17

14.06 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 14 июня на сла­бой ста­ти­сти­ке из США

14.06 Фон­до­вый ры­нок Укра­и­ны 14 июня скор­рек­ти­ро­вал­ся вниз

14.06 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 14.06.2017

14.06 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 14 июня со­ста­вил 26,0150 грн

14.06 НБУ раз­ре­шил кипр­ской ком­па­нии Тигип­ко вы­во­дить не­пла­те­же­спо­соб­ные бан­ки с рын­ка

14.06 Курс дол­ла­ра к ев­ро па­да­ет 14 июня на дан­ных о сни­же­нии по­тре­би­тель­ских цен в США

14.06 НБУ рас­смат­ри­ва­ет воз­мож­ность вы­пус­ка элек­трон­ной грив­ни

14.06 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР сла­бо из­ме­ни­лись 14 июня в ожи­да­нии ре­ше­ния ФРС

14.06 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 14 июня

14.06 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 13.06.2017

14.06 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 14.06.17

• дальше…

08:13 Ирак ме­ня­ет струк­ту­ру ми­ро­во­го рын­ка неф­ти

07:35 Ка­б­мин упро­стил пе­ре­вод дач­ных до­мов в жи­лые

14.06 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 14 июня на сла­бой ста­ти­сти­ке из США

14.06 В роз­ни­це де­ше­ве­ет СУГ, а в мел­ком опте 14 июня сни­жа­лась це­на ДТ

14.06 ПАО "Укртатнафта" на­ме­ре­но раз­ви­вать опто­вую тор­гов­лю неф­те­про­дук­та­ми

14.06 Це­ны на нефть те­ря­ют бо­лее 3% 14 июня на дан­ных о за­па­сах в США, Brent тор­гу­ет­ся око­ло $47 за бар­рель

14.06 Пра­ви­тель­ство пред­ла­га­ет уве­ли­чить сум­му финан­си­ро­ва­ния пер­вич­ной мед­по­мо­щи к 2019г до 450 грн на че­ло­ве­ка - Бюд­жет­ная ре­зо­лю­ция

14.06 Не­га­тив­ное саль­до внеш­ней тор­гов­ли Укра­и­ны то­ва­ра­ми в ап­ре­ле со­кра­ти­лось до $151,4 млн

14.06 Суд раз­ре­шил спи­сать 80 мил­ли­о­нов гри­вень со сче­тов "дочки" "Газпрома" в счет штра­фа АМКУ

14.06 3 де­пу­та­та пред­ла­га­ют Ра­де уре­гу­ли­ро­вать со­зда­ние и де­я­тель­ность лом­бар­дов

• дальше…

08:13 Ирак ме­ня­ет струк­ту­ру ми­ро­во­го рын­ка неф­ти

07:45 Пра­ви­тель­ство Фран­ции уже­сто­ча­ет пра­ви­ла по­ве­де­ния для по­ли­ти­ков

07:30 Або­нен­ты ЕС осво­бож­да­ют­ся от пла­ты за ро­уминг внут­ри со­ю­за с 15 июня

14.06 ФРС США пла­ни­ру­ет в те­ку­щем го­ду на­чать со­кра­ще­ние ак­ти­вов на сво­ем ба­лан­се

14.06 Аме­ри­кан­ские се­на­то­ры про­го­ло­со­ва­ли за уже­сто­че­ние ан­ти­рос­сий­ских санк­ций

14.06 ФРС США по­вы­си­ла ба­зо­вую став­ку до 1-1,25% го­до­вых

14.06 Гос­ду­ма при­ня­ла за­кон о ре­но­ва­ции жи­лья в Москве

14.06 Курд­ская нефть: две клю­че­вые угро­зы

14.06 10 са­мых кон­ку­рен­то­спо­соб­ных эко­но­мик ми­ра

14.06 Ры­нок бес­по­ко­ит по­ли­ти­че­ское бу­ду­щее Ве­ли­ко­бри­та­нии

14.06 Ев­ро­ко­мис­сия пред­ло­жи­ла уже­сто­чить кон­троль за кли­рин­гом опе­ра­ций в ев­ро по­сле Brexit

14.06 МВФ по­вы­сил про­гноз ро­ста ВВП Ки­тая в 2017 г. с 6,6% до 6,7%

14.06 PwC: рос­сий­ские ком­па­нии в ян­ва­ре-мае за­ня­ли в ев­ро­бон­дах $12,9 млрд про­тив $13 млрд за 2016 год

14.06 Про­ект но­вых санк­ций США про­тив РФ: сро­ки кре­ди­тов для бан­ков уре­за­ют­ся с 90 дней до 14

14.06 Мак­рон за­явил, что две­ри ЕС для Ве­ли­ко­бри­та­нии от­кры­ты до Brexit

• дальше…

13.06 МВД от­кры­ло но­вый сер­вис­ный центр в ТЦ "Metro" на Пет­ров­ке в Ки­е­ве

13.06 Окруж­ной админ­суд за­пре­тил пе­ре­име­но­вы­вать про­спект Ва­ту­ти­на в Шу­хе­ви­ча

12.06 Ки­ев на­шел ве­ро­ят­ную за­ме­ну "Киевэнерго"

01.06 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал про­спект Ва­ту­ти­на в про­спект Шу­хе­ви­ча

01.06 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: май 2017 г.

01.06 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: май 2017 г.

01.06 Ки­тай­цы го­то­вы по­стро­ить мет­ро на Тро­е­щи­ну за че­ты­ре го­да

31.05 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро за­ме­нят би­ле­ты с QR-ко­дом

30.05 Cпрос на жи­лье в но­вострой­ках па­да­ет

26.05 Ки­ев по­пал в два­дцат­ку луч­ших го­ро­дов для ри­тей­ле­ров

24.05 Ка­б­мин утвер­дил целе­вую про­грам­му ре­фор­ми­ро­ва­ния и раз­ви­тия обо­рон­но-про­мыш­лен­но­го ком­плек­са Укра­и­ны до 2021

24.05 Аренд­ные став­ки в сто­лич­ных ТРЦ в I кв. вы­рос­ли на 4,5% - JLL

23.05 Ки­ев на­ме­рен уве­ли­чить сто­и­мость про­ез­да до 5 гри­вен в мет­ро и до 4 гри­вен в на­зем­ном транс­порт с 15 июля

23.05 Укра­и­на под­ня­лась на 18 по­зи­ций в рей­тин­ге раз­ви­тия от­кры­тых дан­ных Open Data Barometer

19.05 Но­вую вет­ку мет­ро в Ки­е­ве по­стро­ит ки­тай­ский кон­сор­ци­ум - КГГА

• дальше…

14.06 А.Тур­чи­нов: Даль­ней­шее осво­бож­де­ние ок­ку­пи­ро­ван­ных тер­ри­то­рий в рам­ках АТО не­воз­мож­но, ну­жен но­вый фор­мат про­ти­во­дей­ствия РФ

14.06 На сле­ду­ю­щей не­де­ле Трамп встре­тит­ся с По­ро­шен­ко – ис­точ­ни­ки

14.06 Свет­ло­дар­ская ду­га. ВСУ про­дол­жа­ют мед­лен­ное на­ступ­ле­ние

14.06 По­ро­шен­ко: за­ко­но­про­ект о ре­ин­те­гра­ции ок­ку­пи­ро­ван­но­го Дон­бас­са бу­дет ба­зи­ро­вать­ся на усло­ви­ях, за­креп­лен­ных в Мин­ских со­гла­ше­ни­ях

14.06 Тур­чи­нов: По­ка идут дис­кус­сии о вве­де­нии ви­зо­во­го ре­жи­ма с РФ, рос­си­ян в Укра­и­ну нуж­но про­пус­кать толь­ко по био­мет­ри­че­ским пас­пор­там

14.06 Чем об­стре­лы Оль­гин­ки угро­жа­ют Ма­ри­у­по­лю

13.06 Тур­чи­нов го­то­вит­ся про­воз­гла­сить по­бе­ду в АТО

13.06 На­ступ­ле­ние под Пи­ку­за­ми. По­че­му ВСУ про­дви­га­ют­ся впе­ред на При­мо­рье

13.06 Ад в АТО. Что про­ис­хо­дит во­круг До­нец­ка

13.06 Са­до­вый дол­жен на­пи­сать за­яв­ле­ние об уволь­не­нии

13.06 ЕС разо­ча­ро­ван мед­лен­ным про­грес­сом Укра­и­ны в ре­фор­ме за­ко­но­да­тель­ства о пра­вах ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти

12.06 Как Клич­ко по­род­нил­ся с Пу­ти­ным

12.06 По­ро­шен­ко под­пи­сал за­кон о за­пре­те ге­ор­ги­ев­ской лен­ты

12.06 ЕС ожи­да­ет пол­но­го вступ­ле­ния в си­лу Со­гла­ше­ния об ас­со­ци­а­ции с Укра­и­ной 1 сен­тяб­ря - Мин­га­рел­ли

12.06 В Укра­ине на­ча­ла ра­бо­ту до­рож­ная пат­руль­ная по­ли­ция

• дальше…

07:56 Опрос: при­ло­же­ния в смарт­фо­нах за­став­ля­ют боль­ше тра­тить

14.06 Hyundai пред­ста­вил ком­пакт­ный крос­со­вер Kona

14.06 Citroen вы­пу­стил ма­лень­кий крос­со­вер с 90 ва­ри­ан­та­ми ди­зай­на

14.06 Укра­и­на до 2020 го­да обя­жет во­ди­те­лей поль­зо­вать­ся се­зон­ны­ми ши­на­ми - стра­те­гия

14.06 Acute Angle K2: ком­пью­тер в кла­ви­а­ту­ре

14.06 Himera Q - укра­ин­ский су­пер­кар за 700 000 ев­ро

14.06 10 са­мых кон­ку­рен­то­спо­соб­ных эко­но­мик ми­ра

14.06 Google Pixel 2 сме­нит при­выч­ные фор­мы и станет по­хо­жим на LG G6

14.06 Ком­па­ния Verizon за­вер­ши­ла по­гло­ще­ние Yahoo

13.06 Пра­во­охра­ни­те­ли за­дер­жа­ли трех экс-со­труд­ни­ков При­ватБан­ка за ор­га­ни­за­цию схе­мы за­вла­де­ния сред­ства­ми бан­ка

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

13.06 За­ра­бо­тав­ший $2 млн на под­дель­ном ан­ти­ви­ру­се ха­кер пред­стал пе­ред су­дом

13.06 Logitech пред­ста­ви­ла ков­рик для бес­про­вод­ной за­ряд­ки мы­ши

13.06 Но­си­мый ком­пью­тер Lenovo Legion VR PC осна­щен жид­кост­ной си­сте­мой охла­жде­ния

13.06 Но­вые сним­ки ав­то­мо­би­ля Tesla Model 3 де­мон­стри­ру­ют от­сут­ствие при­бор­ной па­не­ли и руч­ку АКПП с ре­жи­мом ав­то­пи­ло­та

• дальше…

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

30.05 Аме­ри­кан­цы бо­ят­ся ид­ти в от­пуск

29.05 На за­во­дах фран­цуз­ской Michelin боль­ше нет на­чаль­ни­ков

24.05 Google на­ме­рен сле­дить за по­куп­ка­ми сво­их поль­зо­ва­те­лей оф­флайн

23.05 Ин­струк­ция по экс­плу­а­та­ции ме­ня: чи­тай­те вни­ма­тель­но!

22.05 11 оши­бок на­чи­на­ю­ще­го мил­ли­о­не­ра

18.05 Как стать бо­га­тым? 7 со­ве­тов от мил­ли­о­не­ров

17.05 Что хо­ро­ше­го мо­жет быть в том, чтобы во все­услы­ша­ние за­яв­лять о сво­их са­мых ужас­ных про­ва­лах и про­ма­хах?

16.05 Сау­на, пинг-понг, га­мак: ка­ким дол­жен быть совре­мен­ный офис?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно