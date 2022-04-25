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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Из-за санкций русские хакеры ищут новые способы отмывания денег

11:30 25.04.2022 |

Криминал

 

5 апреля нынешнего года правоохранительные органы Германии изъяли серверы крупнейшей в даркнете русскоязычной платформы Hydra Market, годовой оборот которой превышал $1,35 млрд.

На следующий день власти США ввели санкции в отношении Garantex - одной из важнейших платформ, использовавшихся русскими хакерами для отмывания похищенных средств. И, наконец, на днях Binance стала первой крупной криптовалютной биржей, заблокировавшей российским пользователям возможность проводить транзакции и инвестировать средства. Под санкции попали даже крупномасштабные майнинговые операции.

В связи со всем вышеперечисленным, русским хакерам приходится искать новые способы отмывания денег. По данным Flashpoint, в качестве альтернативы они стали использовать китайские платежные системы, в том числе банковские и Union Pay. Однако Union Pay уже рассматривает возможность блокировки пользователей из РФ, поэтому и эта лазейка может скоро закрыться.

Блокировка денежных переводов через Western Union и MoneyGram существенно усложнила жизнь мошенникам и вымогателям, использовавшим эти сервисы для анонимного получения платежей от своих жертв.

Из-за блокировки SWIFT в России и санкций в отношении российских банков киберпреступники начали отмывать деньги через банки в Армении, Вьетнаме и Китае, где санкции введены не были.

Криптовалютные биржи, запрашивающие у своих пользователей персональные данные, даже работающие в РФ, не подходят хакерам, которым нужна анонимность, поэтому единственное, что им доступно, - подпольные миксеры криптовалюты и сервисы по выводу средств.

Поскольку сервисы по отмыванию денег лишились возможности рекламировать свои услуги на Hydra Market, им приходится ограничиваться более мелкими, недоверенными операциями.

По данным Flashpoint, в связи со сложившейся ситуацией некоторые киберпреступники решили повременить с выведением средств и стали инвестировать в золото и хранить криптовалюту в offline-кошельках.

Тем не менее, ситуация вряд ли отразится на активности хакеров, преследующих финансовую выгоду. Больше всех пострадают киберпреступные группировки низшего эшелона и малоопытные хакеры, но приватные каналы отмывания денег высококлассных киберпреступных группировок, скорее всего, продолжат работать.
По материалам: Securitylab
 

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