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ФБР: Одно из крупнейших хищений криптовалюты - дело рук хакеров из КНДР
13:28 15.04.2022 |
Хищение криптовалют на сотни миллионов долларов, имевшее место в марте, - дело рук хакерских группировок Lazarus Group и APT38, связанных с Северной Кореей, сообщило Федеральное бюро расследований США в четверг, 14 апреля. По данным ФБР, две недели тому назад эти две группировки с помощью взломанных криптоключей похитили в общей сложности почти 620 млн долларов у пользователей игровой онлайн-платформы Axie Infinity. Это стало одним из крупнейших в истории цифровых хищений.
Lazarus Group приобрела известность в 2014 году, когда ее обвинили во взломе компании Sony Pictures Entertainment в отместку за сатирически фильм "Интервью", в котором высмеивался руководитель КНДР Ким Чен Ын.
Хакерская программа в Северной Корее
По сведениям американских военных, хакерская программа КНДР реализуется как минимум с 1990-х годов. В Северной Корее работает около шести тысяч хакеров в составе подразделения "Бюро-121". Они оперируют с территории целого ряда стран, в том числе Беларуси, Китая, Индии, Малайзии и России.
В прошлом году северокорейские хакеры похитили криптовалюту на сумму в 400 млн долларов, сообщала в январе платформа Chainalysis.
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