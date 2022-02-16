Финансовые новости
- |
- 16.02.22
- |
- 00:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Brabus выпустил мотоцикл. Стритфайтер 1300 R построен на базе KTM 1290 Super Duke R EVO
17:55 15.02.2022 |
Ателье Brabus представило свой первый мотоцикл. Он построен на базе дорожника KTM 1290 Super Duke R EVO, а называется Brabus 1300 R. Всего планируется выпустить 154 таких стритфайтера, причем одна половина тиража будет окрашена в оттенок красного Magma Red, другая - в черный Singnature Black. Мотоцикл получил специальный выхлоп с двойным глушителем, детали обвеса из углепластика, адаптивные амортизаторы и квикшифтер, позволяющий переключать передачи без выжима сцепления и сброса газа.
В техническом плане Brabus 1300 R - это все тот же KTM 1290 Super Duke R EVO, который из-за круглой светодиодной фары и новых обтекателей стал похож на Honda CB1000R. Двигатель - штатный V-Twin объемом 1301 кубический сантиметр с отдачей 180 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента, сочетающийся с коробкой Pankl. Разгон до 60 миль в час (97 километров в час) у мотоцикла занимает 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 270 километров в час.
От исходника 1300 R в сущности отличается только новыми деталями и обвесом. Например, боковые воздуховоды, защитный козырек цепи, накладка генератора и кожух стального бензобака сделаны из углепластика, а регулируемые подножки (12 положений), ручки сцепления и тормоза вырезаны из алюминия на станке с ЧПУ.
Как и обычный KTM 1290 Super Duke R EVO, стритфайтер Brabus оснащен адаптивной подвеской WP APEX, позволяющей регулировать жесткость амортизатора (пять предустановленных профилей плюс автоматический) и преднатяг пружины (три уровня). Также на мотоцикле стоит рулевой демпфер WP APEX PRO 7117 и система выбора ездовых режимов с пресетами Rain, Street, Sport, Track и Performance.
В списке электронных помощников - трекш-контроль, система Motor Slip Regulation, снижающая вероятность блокировки заднего колеса при переходе на низшую передачу или при резком закрытии газа, квикшифтер и блок АБС Bosch 9.1MP 2.0 (угловая АБС + Supermoto АБС с возможностью деактивации антиблокировочной системы на заднем колесе).
Колеса - 17-дюймовые Brabus Monoblock Z с шинами Bridgestone Battlax S22. За торможение отвечают механизмы Brembo с четырехпоршневыми алюминиевыми суппортами Stylema спереди и плавающими двухпоршневыми скобами сзади, а за комфорт - сиденье с подогревом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ретроградный маневр. Как Путин признанием ОРДЛО пытается выбраться из ловушки
|Кремлевский театр: На что Путин, Лавров и Шойгу намекнули Украине и миру
|Что ждет Мураева после закрытия канала «НАШ» — интервью с Виталием Куликом
|Вадим Денисенко: Главные события вокруг Украины переносятся на осень
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Brabus выпустил мотоцикл. Стритфайтер 1300 R построен на базе KTM 1290 Super Duke R EVO
|Пользователи гарнитур VR стали чаще ломать мебель и разбивать телевизоры
|Ученые нашли новое эффективное лекарство от мигрени: зеленый свет
|Белый дом опасается удара России по американской полупроводниковой отрасли
|Ключом к сверхпроводимости при комнатной температуре может стать свет
|На мое имя взяли кредит, что делать? Рекомендации от НБУ, киберполиции и юристов
Это интересно
|Новый гибкий суперконденсатор может увеличить срок службы носимых устройств
|Mozilla и Meta представили систему рекламной аналитики с учетом приватности
|Intel будет предлагать дополнительные функции процессоров за отдельную плату
|Белый хакер нашёл способ создавать неограниченное количество Ethereum и получил за это $2 млн
|Сорос инвестировал $2 млрд в конкурента Tesla
|Европейцы для отопления и кондиционеров используют всё больше энергии из возобновляемых источников
|Солнечные панели обещают резко подешеветь к 2025 году