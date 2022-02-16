Brabus выпустил мотоцикл. Стритфайтер 1300 R построен на базе KTM 1290 Super Duke R EVO

Ателье Brabus представило свой первый мотоцикл. Он построен на базе дорожника KTM 1290 Super Duke R EVO, а называется Brabus 1300 R. Всего планируется выпустить 154 таких стритфайтера, причем одна половина тиража будет окрашена в оттенок красного Magma Red, другая - в черный Singnature Black. Мотоцикл получил специальный выхлоп с двойным глушителем, детали обвеса из углепластика, адаптивные амортизаторы и квикшифтер, позволяющий переключать передачи без выжима сцепления и сброса газа.





В техническом плане Brabus 1300 R - это все тот же KTM 1290 Super Duke R EVO, который из-за круглой светодиодной фары и новых обтекателей стал похож на Honda CB1000R. Двигатель - штатный V-Twin объемом 1301 кубический сантиметр с отдачей 180 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента, сочетающийся с коробкой Pankl. Разгон до 60 миль в час (97 километров в час) у мотоцикла занимает 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 270 километров в час.

От исходника 1300 R в сущности отличается только новыми деталями и обвесом. Например, боковые воздуховоды, защитный козырек цепи, накладка генератора и кожух стального бензобака сделаны из углепластика, а регулируемые подножки (12 положений), ручки сцепления и тормоза вырезаны из алюминия на станке с ЧПУ.

Как и обычный KTM 1290 Super Duke R EVO, стритфайтер Brabus оснащен адаптивной подвеской WP APEX, позволяющей регулировать жесткость амортизатора (пять предустановленных профилей плюс автоматический) и преднатяг пружины (три уровня). Также на мотоцикле стоит рулевой демпфер WP APEX PRO 7117 и система выбора ездовых режимов с пресетами Rain, Street, Sport, Track и Performance.

В списке электронных помощников - трекш-контроль, система Motor Slip Regulation, снижающая вероятность блокировки заднего колеса при переходе на низшую передачу или при резком закрытии газа, квикшифтер и блок АБС Bosch 9.1MP 2.0 (угловая АБС + Supermoto АБС с возможностью деактивации антиблокировочной системы на заднем колесе).

Колеса - 17-дюймовые Brabus Monoblock Z с шинами Bridgestone Battlax S22. За торможение отвечают механизмы Brembo с четырехпоршневыми алюминиевыми суппортами Stylema спереди и плавающими двухпоршневыми скобами сзади, а за комфорт - сиденье с подогревом.



