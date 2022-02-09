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ФБР арестовало супругов за отмывание $4,5 млрд в криптовалюте, полученных при взломе Bitfinex
09:46 09.02.2022 |
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало во вторник утром семейную пару, которая, по данным агентства, участвовала в сговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной в результате взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Правоохранители заявили, что уже изъяли более $3,6 миллиарда в криптовалюте, связанных со взломом.
По словам генерального прокурора США Лизы Монако (Lisa Monaco), это событие представляет собой крупнейшую в истории министерства юстиции конфискацию денежных средств. В своём заявлении она сказала, что криптовалюта «не является безопасным инструментом для преступников».
34-летний Илья Лихтенштейн (Ilya Lichtenstein) и его 31-летняя супруга Хезер Морган (Heather Morgan), жители Манхеттена, предстанут перед федеральным судом США в Нью-Йорке. Далее делом займётся федеральный суд в Вашингтоне (округ Колумбия). Пара обвиняется в заговоре с целью отмывания 119 754 биткоинов, которые были украдены при атаке на Bitfinex, в ходе которой хакер инициировал более 20 тысяч несанкционированных транзакций.
Чиновники министерства юстиции заявили, что на момент похищения украденная криптовалюта оценивалась в $71 миллион, но на данный момент стоимость всех похищенных активов составляет $4,5 миллиарда. Сообщается, что ФБР и федеральная прокуратура США смогли отследить движение похищенных биткоинов после взлома. Правоохранители сообщают, что криптовалюта перемещалась через крупную биржу в даркнете, связанную с множеством преступлений, а также кошельки, связанные с контентом, содержащим сцены жестокого обращения с детьми.
Заявление о возбуждении уголовного дела поступило более чем через четыре месяца после того, как Лиза Монако объявила об основании Национальной группы по борьбе с криптовалютными преступлениями, в состав которой вошли специалисты по борьбе с отмыванием денег и эксперты по кибербезопасности.
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