Искусственный интеллект раскрыл мошенническую схему получения автокредитов

В США разоблачено мошенничество с автокредитами, позволившее заработать 1 миллиард долларов менее, чем за три года. Преступная схема была обнаружена с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто.

Аналитическое агентство Point Predictive, использующее в своей деятельности самообучающийся искусственный интеллект, обнаружило, что с февраля 2019 года по декабрь 2021 года в США более 5000 автокредитов были выданы на основе фальшивой информации о работодателях с ложной историей доходов покупателей.

Основную вину Point Predictive возложило на заемщиков, заявляя в своем пресс-релизе: "Заемщик использует несуществующего работодателя для создания поддельных финансовых документов, фальсификации дохода для предъявления автодилерам и банковским учреждениям с целью получения финансирования".

Однако, было бы наивным думать, что заемщики обманывали кредиторов без посторонней помощи. В ходе расследования была выявлена целая система мошеннических сайтов, предлагающих фальшивые документы для получения кредитов. По оценкам компании, менее, чем за три года доход мошенников составил, как минимум, 1 миллиард долларов.

"Рост использования фальшивых работодателей в кредитных заявках поразителен. Мы обнаруживаем около 100 новых фальшивых работодателей каждую неделю", - отметил Джастин Хохмут, старший аналитик по мошенничеству в Point Predictive.

В компании заявляют, что сэкономили дилерам до 21 тыс. долларов на каждом обнаруженном мошенническом кредите - тем более, что такие кредиты имеют от 40 до 100 процентов невозвращенных средств.

Можно провести параллели между сегодняшними автокредитами и ипотечным кризисом 2008 года. Многие заемщики берут кредиты, которые они не могут себе позволить. Эксперты говорят, что потребители должны тратить не более 10 процентов своего дохода на автокредит. Но почти 25 процентов проанализированных кредитов превышают этот порог.