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В 2021 году криптомошенники похитили рекордные 14 миллиардов долларов
17:39 10.01.2022 |
Рекордные $14 млрд в криптовалюте удалось, благодаря росту платформ децентрализованного финансирования (DeFi), похитить криптомошенникам в 2021 году, заявила группа аналитиков американской компании Chainalysis 6 января, сообщает CNBC.
По данным аналитиков, убытки от преступлений, связанных с цифровыми валютами, выросли на 79% по сравнению с 2020 годом. При этом наибольшее количество преступлений в сфере криптовалют пришлось на мошенничество, на втором месте - кражи, большинство из которых являются результатом взлома блокчейн-проектов.
Объем транзакций DeFi вырос на 912% в 2021 году, согласно статистике Chainalysis. При этом кражи криптовалюты выросла на 516%, до суммы в $3,2 млрд долларов. Из этого общего числа 72% украденных средств были взяты из протоколов DeFi.
Одним из драйверов роста стала резкая популярность «мемных» криптовалют (Dogecoin, shiba inu). Пятая часть всех успешных кибератак на DeFi-механизмы эксплуатировали уязвимости в протоколах новых криптовалют.
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