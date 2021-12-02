Объем мирового рынка продаж украденных данных банковских карт уменьшился на 26%, до $1,4 млрд

Объем мирового рынка кардинга (продажи в даркнете украденных данных банковских карт в виде дампов или текста) в период со второй половины 2020 года по первую половину текущего уменьшился на 26% - до $1,4 млрд с $1,9 млрд, говорится в исследовании Hi-Tech Crime Trends компании Group-IB.

При этом объем рынка кардинга (продажи в даркнете украденных данных банковских карт в виде дампов или текста) в странах СНГ и России сократился на 77%, до $270 тыс. с $1,21 млн годом ранее.

"Кардинг становится менее привлекательным для киберпреступников, - говорится в материалах компании. - Это объясняется сокращением количества дампов (содержимое магнитных полос банковских карт)".

Так, по данным Group-IB, в мире из-за закрытия крупнейшего кардшопа Joker's Stash число продаваемых дампов сократилось на 17%, до 58 млн с 70 млн годом ранее. При этом средняя цена за дамп снизилась до $13,8 с $21,8.

В то же время число текстовых данных банковских карт (номер, дата истечения, имя держателя, адрес, CVV) выросло на 36% - до 38 млн с 28 млн. Средняя цена за один "текст" повысилась до $15,2 с $12,78.

Количество данных банковских карт, выложенных на продажу в даркнете и атрибутируемых к банкам СНГ и России, сократилось на 60% - до 13,8 тыс. с 34,8 годом ранее. При этом объем рынка дампов в регионе снизился на 88% - до $115 тыс. с $932 тыс., а текстовых данных - на 44%, до $155 тыс. c $278 тыс. Цена в кардшопах на "текст" незначительно увеличилась - до $15,4 за карту с $14, а за дамп снизилась вдвое - до $31 с $62.

"Количество продаж банковских карт в даркнете в дальнейшем будет постепенно снижаться, - считают эксперты. - Прежде всего это коснется продаж дампов".