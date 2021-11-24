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СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда
23:01 23.11.2021 |
Служба безопасности Украины предотвратила масштабную схему по незаконному завладению гидротехническими сооружениями (ГТС) и земельными участками государственной и коммунальной формы собственности в Киеве и Киевской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает Укринформ.
Воспользовавшись пробелами в законодательстве, злоумышленники незаконно пытались приватизировать «ничейные» ГТС и 12 земельных участков в столице и окрестностях.
Таким образом, они планировали «вывести» из государственной и коммунальной собственности имущество на общую сумму более 4,2 млрд грн.
По данным СБУ, в 2018 году гражданин Украины обратился с официальным запросом о собственности ряда гидротехнических сооружений и 12 земельных участков. Получив формальный ответ, что имущество не находится в собственности ни одного юридического или физического лица, он взял их на «ответственное хранение». Впоследствии начал процедуру приватизации относительно указанных объектов.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время наложен арест на имущество и имущественные права 12 земельных участков и гидротехнических сооружений общей стоимостью более 4,2 млрд грн, которые расположены в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Обуховском и Вышгородском районах Киевской области.
Продолжается следствие для установления всех обстоятельств совершения уголовного преступления.
Раскрытие схемы осуществляло Главное управление СБУ по контрразведывательной защите интересов государства в сфере экономической безопасности при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева.
Как сообщал Укринформ, СБУ помешала незаконной приватизации 45 санаториев ориентировочной стоимостью 5 млрд. грн. Все они были незаконно выведены из государственной собственности в прошлом году.
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