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В Германии почти не осталось грабителей банков
14:00 15.11.2021 |
Банковский грабитель - вымирающая "профессия" в Германии: число нападений на банки, сберегательные кассы и почтовые отделения сократилось на 95 процентов за последние три десятилетия. Как пишет в понедельник, 15 ноября, агентство dpa со ссылкой на данные Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), в прошлом году было зафиксировано всего 80 нападений на финансовые учреждения и отделения почтовой связи по сравнению с 1623 в 1993 году.
Полиция, банки и страховщики выделяют несколько причин этого явления. Если в середине 90-х годов в Германии насчитывалось почти 70 тысяч банковских отделений, то в конце 2020 года их осталось около 24 тысяч, по данным Немецкого федерального банка (бундесбанка). То есть у грабителей сегодня меньше выбора, чем раньше. Определенную роль играют также технический прогресс и снижение значимости наличных средств. Кроме того, банки значительно улучшили меры по обеспечению безопасности.
Большинство преступлений раскрываются
Преступники, таким образом, идут на чрезвычайно высокий риск. В 2020 году полиции удалось раскрыть почти 80 процентов нападений на банки, а 2019-м - более 90 процентов. "Дополнительные меры безопасности, как, например, сокращение объема наличных средств, приводят соответственно к снижению ожидаемой наживы, что, как правило, делает ограбления с точки зрения рисков и выгод непривлекательными преступлениями", - поясняет представитель BKA.
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