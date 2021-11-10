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Средняя сума уплаченных вымогателям выкупов в США превышает $6 млн
11:41 10.11.2021 |
Специалисты из компании Mimecast провели опрос среди 742 руководителей компаний и выяснили, что за последние два года 80% компаний пострадали от программ-вымогателей. Как показали результаты опроса, США лидируют по размеру выплат операторам вымогательского ПО.
Из 80% пострадавших 39% заплатили выкуп, а средняя сумма уплаченного выкупа в США составила $6,3 млн. Жертвы в Канаде платили в среднем $5,3 млн, а жертвы в Великобритании - почти $850 тыс. Пострадавшие компании в Южной Африке, Австралии и Германии платили в среднем менее $250 тыс.
Более 40% респондентов не заплатили выкуп, а еще 13% смогли договориться с вымогателями о снижении суммы выкупа.
Из 742 опрошенных руководителей более половины считают основным источником вымогательских атак фишинговые электронные письма с вредоносными вложениями. По словам менее половины респондентов, у них есть резервные копии файлов, которые они могут использовать в случае атаки программ-вымогателей, и почти 50% опрошенных нужен больший бюджет для обновления своих систем защиты данных.
Несмотря на отсутствие резервных копий, 83% опрошенных могли бы «вернуть все свои данные, не заплатив выкуп». Еще 77% руководителей отметили, что смогут вернуть свою компанию в нормальное состояние в течение двух дней после инцидента с программой-вымогателем.
42% респондентов сообщили о сбоях в работе в результате вымогательских атак, а 36% столкнулись со значительными простоями. Почти 30% потеряли доход, а 21% - клиентов.
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