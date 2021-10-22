Компания экспресс-доставки "Новая почта" предупреждает о мошенниках, которые прикрываются именем компании.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Новой почты", передают Українські Новини.

"Уважаемые клиенты! Сегодня вы могли получить в один из своих мессенджеров сообщение якобы от компании "Новая почта" об акции, в которой можно выиграть деньги. Не переходите по ссылке, это мошенники! Обратите внимание, что на мобильных устройствах под картинкой розыгрыша мошенниками прописан адрес сайта "Новой почты", но это не настоящий адрес, а название страницы фейкового сайта", - говорится в нем.

В "Новой почте" предполагают, что когда пользователь переходит по ссылке на сайте злоумышленников, идет анализ операционной системы мобильного устройства, после чего идет заражение смартфона вирусом.

После этого вирус распространяется путем отправки сообщений всем контактам жертвы злоумышленника.

Также "Новая почта" призывает своих клиентов:

- не открывать сообщения от незнакомцев и сразу удалять их и блокировать незнакомого пользователя;

- не переходить по ссылкам и не загружать файлы от незнакомцев, так как они могут содержать вирусы или вредоносные программы;

- в случае перехода по ссылке обновить пароли от всех своих учетных записей, таких как почта, сайты, приложения для тог, чтобы их не смогли взломать мошенники.