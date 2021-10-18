Финансовые новости
- |
- 18.10.21
- |
- 20:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ОАЭ мошенники с помощью голосового дипфейка украли из банка $35 млн
18:37 18.10.2021 |
В Объединенных Арабских Эмиратах мошенники подделали голос руководителя крупной компании и убедили банковского работника перевести $35 млн на их счета. Об этом пишет Forbes.
Согласно судебному документу, в январе 2020 года менеджер одного из филиалов банка ответил на телефонный звонок якобы владельца крупной компании. Так как сотрудник ранее общался с ним, ему не удалось распознать дипфейк по голосу.
Мошенники использовали фальшивые электронные письма от имени компании и ее юриста. Это позволило им убедить сотрудника банка в том, что предприятие находится в процессе заключения сделки на $35 млн. Менеджер последовательно выполнял указания звонящего и перевел средства на несколько указанных счетов.
По данным правоохранительных органов, мошенники использовали программу для клонирования голоса Deep Voice. Следователи считают, что в схеме участвовали по меньшей мере 17 человек, а банковские счета, на которые ушли деньги, разбросаны по всему миру. Два из них открыты в Соединенных Штатах, что позволило властям ОАЭ привлечь к расследованию американских правоохранителей.
Аналогичный случай произошел в 2019 году с британской энергетической компанией. Мошенникам удалось украсть около $243 000, выдав себя за директора компании с помощью поддельного голоса.
Эксперт по кибербезопасности компании ESET Джейк Мур назвал дипфейки опасными для данных, денег и бизнеса.
«Мы стоим на пороге того, что злоумышленники перекладывают свои знания и ресурсы на использование новейших технологий для манипулирования людьми, которые даже не подозревают о сферах применения дипфейков или вообще об их существовании», - добавил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ошиблись 108 раз: Почему история с ворами в законе ставит под сомнение другие решения СНБО
ТОП-НОВОСТИ
|Голобородько наоборот. Когда у Зеленского прекратят саботировать конкурс на главу САП
|«Косяк» гражданина РФ Косяка. Что показало задержание мнимого представителя СЦКК
|Визит Нуланд в Москву: Изменит ли он что-то для Украины
|Почему падает доллар, и ждать ли разворота на валютном рынке Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Картина Бэнкси «Любовь в мусорном баке» продана за рекордные 16 млн фунтов
|Porsche начала печатать сиденья на 3D-принтере
|В ОАЭ мошенники с помощью голосового дипфейка украли из банка $35 млн
|Китайский военный гиперзвуковой глайдер облетел земной шар во время испытаний
|Стартовала самая длительная космическая миссия в истории КНР
|Капитан Кирк успешно слетал в космос на борту корабля Blue Origin New Shepard
Это интересно
|Microsoft сообщила о крупнейшей из когда-либо зафиксированных DDoS-атак
|Водородный Toyota Mirai установил новый рекорд по дальности хода
|Первый пилотируемый полёт космического корабля Boeing Starliner состоится не ранее конца 2022 года
|«Солнечный» самолёт Airbus Zephyr провёл в воздухе около трёх недель без посадок
|Автономность Mercedes-Benz EQS оказалась на треть хуже заявленной
|Apple впервые завезла в Украину официальную партию Iphone
|Genesis возглавил рейтинг самых высокотехнологичных автомобильных марок