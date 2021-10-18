В ОАЭ мошенники с помощью голосового дипфейка украли из банка $35 млн

В Объединенных Арабских Эмиратах мошенники подделали голос руководителя крупной компании и убедили банковского работника перевести $35 млн на их счета. Об этом пишет Forbes.

Согласно судебному документу, в январе 2020 года менеджер одного из филиалов банка ответил на телефонный звонок якобы владельца крупной компании. Так как сотрудник ранее общался с ним, ему не удалось распознать дипфейк по голосу.

Мошенники использовали фальшивые электронные письма от имени компании и ее юриста. Это позволило им убедить сотрудника банка в том, что предприятие находится в процессе заключения сделки на $35 млн. Менеджер последовательно выполнял указания звонящего и перевел средства на несколько указанных счетов.

По данным правоохранительных органов, мошенники использовали программу для клонирования голоса Deep Voice. Следователи считают, что в схеме участвовали по меньшей мере 17 человек, а банковские счета, на которые ушли деньги, разбросаны по всему миру. Два из них открыты в Соединенных Штатах, что позволило властям ОАЭ привлечь к расследованию американских правоохранителей.

Аналогичный случай произошел в 2019 году с британской энергетической компанией. Мошенникам удалось украсть около $243 000, выдав себя за директора компании с помощью поддельного голоса.

Эксперт по кибербезопасности компании ESET Джейк Мур назвал дипфейки опасными для данных, денег и бизнеса.

«Мы стоим на пороге того, что злоумышленники перекладывают свои знания и ресурсы на использование новейших технологий для манипулирования людьми, которые даже не подозревают о сферах применения дипфейков или вообще об их существовании», - добавил он.